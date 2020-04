31.03.2020

91-jähriger Corona-Infizierter stirbt - allerdings nicht am Virus

An der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg hat sich Personal mit dem Coronavirus infiziert.

Der Mann stirbt allerdings nicht an den Folgen des Virus. Außerdem sind inzwischen auch Mitarbeiter des Neuburger Krankenhauses mit dem Coronavirus infiziert.

Von Dorothee Pfaffel

Nun ist auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen der erste mit dem Coronavirus infizierte Patient gestorben. Dies teilte das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen am Dienstagnachmittag mit. Wie es in der Pressemitteilung heißt, handelt es sich dabei um einen 91-jährigen Mann, der bereits an Vorerkrankungen litt. Allerdings stellt die Behörde klar: Der Mann war zwar mit dem Coronavirus infiziert, laut den Medizinern starb er allerdings nicht an den Folgen des Virus. Er wird deshalb offiziell nicht in der Statistik geführt.

Und es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht: Per E-Mail erreichte unsere Redaktion der Hinweis, dass inzwischen auch Personal der KJF Klinik St. Elisabeth an Sars-CoV-2 erkrankt ist. Das Neuburger Gesundheitsamt bestätigte dies auf Nachfrage. Die KJF Klinik selbst wollte sich dazu nicht äußern. Ein Sprecher teilte lediglich mit: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Schutz unserer Mitarbeiter keine Aussagen zu deren Gesundheitszustand machen.“

Insgesamt sind im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bislang 89 Personen (Stand 31. März, 12 Uhr) positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das sind zwölf mehr als am Tag zuvor, wie das Landratsamt berichtet. Insgesamt gelten 14 Erkrankte als wieder gesund. Die meisten Corona-Infizierten kommen aus den Städten Neuburg und Schrobenhausen.

