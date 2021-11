Bauer sucht Frau: Eine dreckige Ohrfeige für den Neuburger Peter Ziegler

Peter Ziegler aus Neuburg alias "Peter aus Oberbayern" bekommt bei "Bauer sucht Frau 2021" eine unerwartete Ohrfeige. Auf dem Acker muss er außerdem eine schwierige Frage beantworten.

Als "Ackerbauer Peter aus Oberbayern" ist der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler Kandidat bei Bauer sucht Frau 2021. Zuletzt führte er seine Herzdame Kerstin auf den Golfplatz und in die Sauna (lesen Sie hier mehr dazu), in der vierten Folge wird es schmutzig. Der Bulldog benötigt einen Ölwechsel. Klar, dass Kerstin sich beweisen soll. "Ich möchte sehen, wie sie mit Öl, Schmutz und dreckigen Händen umgehen kann", sagt Peter Ziegler. Krankenhaus-Stationssekretärin Kerstin will zeigen, dass sie keine "kleine Tussi mit langen Fingernägeln und gemachten Wimpern" ist. Und das gelingt. Den Ölwechsel meistert sie mit Bravour - zur Begeisterung des Jungbauers. "Da geht einem das Herz auf", freut sich der 26-Jährige. "Das ist genau das, was ich wollte und gesucht habe."

Bauer sucht Frau 2021: Peter aus Oberbayern bekommt eine Ohrfeige

Kerstins Hände sind durch die Arbeit schmutzig geworden. Das bekommt Peter Ziegler zu spüren. "Du bist noch viel zu sauber für mich", sagt die 28-Jährige und verteilt eine "Ohrfeige" an den Neuburger - jedoch eine der liebevollen Art. Zieglers Wange ist daraufhin komplett verdreckt, die Überraschung steht ihm für kurze Zeit ins Gesicht geschrieben. "Das hast du jetzt nicht gemacht", sagt er, und lächelt schon wieder. Aktionen wie diese gefallen ihm. "Frech ist immer gut", sagt er.

Foto: TVNOW

Dann geht es zum Arbeiten auf den Kartoffelacker. Es gilt, fremde Sorten zu identifizieren und aus dem Boden zu ziehen. Angesichts der Acker-Flächen "brutal viel Arbeit", die alleine keinen Spaß macht, da sind sich die beiden einig. "Ich würde mich freuen, wenn mich meine Frau unterstützen würde", sagt Peter Ziegler. Schließlich sei die Arbeit zu zweit viel schöner - und es bleibt Zeit für intime Gespräche.

Peter Ziegler bei Bauer sucht Frau 2021: Auf dem Feld muss sich der Neuburger erklären

Zu einem solchen kommt es prompt. Kerstin möchte sich etwas von der Seele reden: die Situation auf dem Scheunenfest. Mitbewerberin Sonja hatte sich damals freiwillig zurückgezogen, da sie der Meinung war, dass Kerstin und Peter viel besser harmonieren würden. Eine etwas komische Situation, so Kerstin. "Irgendwie fühle ich mich schon so, als hättest du mich jetzt nur mitgenommen, als wäre ich das, was übrig geblieben ist." Peter Ziegler bestätigt: "Das ist absolut blöd gelaufen, das gebe ich zu." Der Jungbauer aus Oberbayern betont, dass Kerstin von vornherein seine geheime Favoritin war, und es für ihn ohnehin klar war, dass er sie zur Hofwoche mit nach Hause nimmt. Sonja sei ihm lediglich zuvorgekommen. Mit diesen Aussagen ist Angelegenheit vom Tisch.

Bauer sucht Frau: Ist Kerstin die Traumfrau für Peter aus Oberbayern?

Nach vier Folgen harmonieren Kerstin und Peter hervorragend. Der gelernte Agrarbetriebswirt kommt, angesprochen auf seinen weiblichen Gast, ins Schwärmen. "Sie sieht gut aus, langt mit hin, ist nicht zimperlich, ein bisschen frech." Wohin das wohl führt? "Peter aus Oberbayern" hat genaue Vorstellungen: "Wenn das so weitergeht, ist Kerstin meine Traumfrau." (ands)

Zu sehen ist die Folge am Dienstag, 9. November, ab 20.15 Uhr auf RTL, oder auf der Plattform TV Now.