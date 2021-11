Bauer sucht Frau: "Ich liebe dich" - Peter und Kerstin sind nun offiziell ein Paar

Der Neuburger Peter Ziegler und Kerstin Scholz sind ein Paar. Die Kandidaten von "Bauer sucht Frau" gehen jetzt offen mit ihrer Beziehung um. Ziehen sie nun bald zusammen?

Peter und Kerstin sind ein Paar - nun ist es offiziell. Die Kandidaten der RTL-Show " Bauer sucht Frau" haben sich gefunden und können nun offen mit ihrer Beziehung umgehen. Dies wird in Folge neun der Kuppelshow deutlich. Nachdem die Hofwoche beendet ist, fährt der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler zu Kerstin Scholz in die Nähe des Chiemsees - stilecht im alten Mercedes. "Der Kontakt zu Kerstin ist nicht abgerissen, wir sehen uns jedes Wochenende", erzählt der 26-jährige Jungbauer.

Peter und Kerstin sind ein Paar durch "Bauer sucht Frau 2021"

Zur Begrüßung an der Tür fällt Kerstin ihm um den Hals und küsst ihn. Peter Ziegler spricht aus, was offensichtlich ist: "Wir sind offiziell ein Paar." Es sei sein Traum gewesen, ein passendes Gegenstück zu finden, dieses Ziel habe er erreicht. Kerstin berichtet von einem vertrauten Gefühl zwischen den beiden. "Als wäre es nie anders gewesen." Kurz darauf, am Küchentisch, folgt der nächste Kuss - Peter und Kerstin wirken sehr verliebt.

Das Traum-Paar von Bauer sucht Frau 2021: Peter Ziegler aus Neuburg und Kerstin Scholz. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Kerstin will Peter eine Brotzeit servieren, nur das Brot dafür fehlt noch. Da die Woche auf Peter Zieglers Hof in Neuburg vorbei ist, stellt die 28-Jährige nun ihrem Gast eine Aufgabe: Semmeln aus Fertig-Teig formen und zubereiten. "Das kann ja kein Hexenwerk sein", ist sich Ackerbauer Peter Ziegler sicher, auch wenn er noch nie Semmeln aufgebacken habe. Nach kurzer Orientierungsphase und mit klaren Anweisungen durch Kerstin bekommt er es gut hin - somit steht der reichhaltigen Brotzeit nichts mehr im Weg. "Ich brauche eine Frau, die mir Ansagen macht", hat "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter Ziegler kein Problem mit einer Partnerin wie Kerstin, die nicht auf den Mund gefallen ist. "Sonst mache ich den ganzen Tag, was ich will." Bei der Brotzeit schauen sich die beiden tief in die Augen. "Peter gibt mir Sicherheit", betont Kerstin. "Es passt einfach alles."

Traum-Paar bei "Bauer sucht Frau": Peter Ziegler und Kerstin Scholz sind zusammen - ziehen sie nun auch zusammen?

Frisch gestärkt unternehmen Peter und Kerstin einen Ausflug zum nahe gelegenen Chiemsee. Händchenhaltend laufen sie an der Promenade entlang und mieten sich ein Motorboot. Peter freut sich darüber, ans Steuer zu dürfen. "Da kommt das Kind im Mann durch." Der 26-Jährige steuert das "Bauer sucht Frau"-Pärchen auf den See hinaus. Dort legen die beiden bei strahlendem Sonnenschein eine Pause ein. Bei einem Bier genießen sie die romantische Zweisamkeit, mit Ausblick auf die umliegenden Berge. "Hättest du gedacht, dass sich das so entwickelt?", fragt Kerstin. Peter antwortet: "Als wir uns kennengelernt haben, habe ich schon gemerkt, dass du die bist, nach der ich gesucht habe." Kerstin komme einer gebackenen Traumfrau ziemlich nahe.

"Ich liebe dich" bei Bauer sucht Frau: Wann ziehen Peter und Kerstin zusammen?

Und wie ist das bei der 28-jährigen Krankenhaussekretärin? "Ich genieße es, dass ich bei dir so sein kann, wie ich wirklich bin." Nun müsse man schauen, wann man den nächsten Schritt als Paar geht, und über das Zusammenziehen nachdenkt. Wenn, dann sei es klar, dass Kerstin zu Peter zieht. "Ich kann meinen Hof schlecht mitnehmen", betont Peter Ziegler.

Lesen Sie dazu auch

Wieder schauen sich Peter und Kerstin tief in die Augen, dann sagt der 26-Jährige den großen Satz: "Ich liebe dich." Kerstin erwidert die Liebe. "Ich dich auch." Es folgt ein langer und inniger Kuss vor traumhafter Kulisse. Die Show "Bauer sucht Frau 2021" hat ihr Traumpaar gefunden. (ands)