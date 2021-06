Bergheim/Ehekirchen

17:15 Uhr

Testzentren machen dicht: Wie geht es weiter in Bergheim und Ehekirchen?

Das Schnelltestzentrum in der Turnhalle in Ehekirchen wird am Sonntag das vorerst letzte Mal öffnen.

Plus Das BRK schließt die Testzentren in Bergheim und Ehekirchen. Wie es an diesen beiden Standorten weitergeht - und was mit den anderen Testzentren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen passiert.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind gesunken, Corona-Regeln weitreichend gelockert. So muss man im Alltag nur noch selten einen negativen Test vorweisen. Dementsprechend ist die Auslastung der Testzentren zuletzt gesunken. Das BRK, das diverse Standorte im Kreis Neuburg-Schrobenhausen betreibt, zieht nun Konsequenzen. Ab Montag schließt es die beiden Testzentren in Bergheim und Ehekirchen. Dies teilt Bernhard Pfahler, Organisationsleiter beim BRK, mit. Die letzte Möglichkeit zu einem Test an einem der beiden Standorte ist der kommende Sonntag. Nun ist die Frage: Wie geht es mit den Örtlichkeiten, der Dorfhalle in Bergheim und der Turnhalle in Ehekirchen, ab Montag weiter? Und was ist mit den anderen Testzentren in der Region?

Themen folgen