Biergärten offen, Freibad (noch) zu

Was in Ingolstadt gerade erlaubt ist

Seit Tagen pendeln die Inzidenzwerte in Ingolstadt um den entscheidenden Wert von 100: Am Montag lagen sie bei 101,2, am Dienstag bei 93,3, am Mittwoch bei 104,8 und am Donnerstag dann wieder bei 90,3. Das hat mitunter für Verwirrung gesorgt bei der Frage: Was ist denn jetzt erlaubt und was nicht?

Weiterhin gilt, dass die Außengastronomie öffnen darf mit den entsprechenden Auflagen, auch Museen oder die Landesgartenschau können besucht werden. Denn in der vergangenen Woche lagen die Werte dauerhaft – wenn auch knapp – unter 100. Für weitere Öffnungen muss sich die Stadt allerdings noch gedulden und hoffen, dass die Inzidenzwerte längere Zeit niedrig bleiben. Dies betrifft unter anderem Fitnessstudios, Freibäder, Kulturveranstaltungen im Freien sowie die Möglichkeit, dass auch wieder Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind. In Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 ist all das ab Freitag, 21. Mai, wieder möglich, sofern das Gesundheitsministerium zustimmt.

Für Ingolstadt bedeutet das: Unterschreitet der Inzidenzwert die Marke von 100 durchgehend noch bis Montag, dann kann es frühestens am Donnerstag, 27. Mai, weitere Öffnungen geben. So lange müssen das Freibad und Fitnessstudios in Ingolstadt noch geschlossen bleiben. Im Bad jedenfalls hofft man auf einen baldigen Start. „Das Team des Freibades ist bereit für den Start in die Freibadesaison und wird, sobald es die Vorgaben zulassen, das Freibad für Gäste eröffnen“, heißt es in einer Mitteilung. (nr)