18:00 Uhr

Corona: Diese Events fallen aus

Das Coronavirus breitet sich aus. Welche Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung trotzdem stattfinden und welche deshalb verschoben werden.

Von Dorothee Pfaffel

Das Corona-Virus zwingt immer mehr Veranstalter, Konzerte, Theateraufführungen und sonstige Events abzusagen.

Wie die Neuburger Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl bekannt gab, werden die Konzerte des Ensemble del Arte am 21. März und des Neuburger Kammerorchesters am 28. März abgesagt. Es sollen aber Ersatztermine gefunden werden. Die Kulturnacht „Wort Klang Bild“ wird auf den 24. Oktober verschoben. „Musik am Nachmittag“ wird ebenfalls verlegt. Die Lesung „Selber sein – Vier Rebellinen aus drei Jahrhunderten“ am Freitag, 13. März, in Hessellohe findet aber statt. Die für dieses Wochenende geplanten Aufführungen im Stadttheater („Spatz und Engel“) finden ebenfalls statt. Die Aufführungen „Die Kommandeuse“ und „Diese Nacht – oder nie“ werden nach momentanem Stand auch noch durchgeführt, das könnte sich aber nächste Woche ändern, sagt Kühnl. Die Ausstellungen in Rathausfletz, Fürstengang und Marstallfoyer laufen regulär weiter.

Den Neuburger Jazzclub trifft das Coronavirus und die damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen in besonderer Form. Dort treten immer wieder Musiker aus Amerika auf, so auch dieses Wochenende. Nun hat US-Präsident Donald Trump entschieden, nach Freitagmitternacht keine Menschen aus Kontinentaleuropa mehr einreisen zu lassen. Diese Frist veranlasste die Musiker der Ray Anderson’s Pocket Brass Band dazu, sofort wieder abzureisen, berichtet der Vorsitzende des Birdlands Manfred Rehm. Das Konzert am Samstag fällt also aus. Das Michael Musillami Trio hingegen wird am Freitag auftreten.

Coronavirus: Auch in Ingolstadt und Schrobenhausen werden Veranstaltungen abgesagt

Das „Couchfestivals Schrobenhausen 2020“, das vom 19. bis 22. März hätte stattfinden sollen, wird verschoben auf einen Termin im nächsten Frühjahr, teilte das Organisationsteam von „Offene Türen – Internationaler Treff“ mit. Das für den 4. April geplante Kneipenfestival „Stadtschall“, das in verschiedenen Locations in Schrobenhausen veranstaltet worden wäre, findet ebenfalls nicht statt. Für alle Musikfans, die sich bereits ein Ticket für das Festival besorgt haben, gibt es eine Rückerstattung des Ticketpreises. Dazu sollen die Ticketbesitzer ihr Ticket zur Verkaufsstelle, bei der sie das Ticket erworben haben, zurückbringen, sie erhalten dann den gezahlten Preis zurück. Für Online-Tickets, die auf Eventbrite.de gekauft wurden wird das Geld automatisch zurückerstattet.

Auch das Konzert des Ingolstädter Motettenchors am Samstag, 14. März, wurde von den Veranstaltern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Vorverkauf der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt startet nicht wie geplant am 13. März um 10 Uhr, sondern am 20. April um 10 Uhr. Wie die Situation im Sommer sein wird, ist heute schwer vorauszusagen, heißt es von Seiten der Audi AG. Deshalb plane man aktuell mit dem Festival. Eine Sprecherin teilte mit: „Die Gesundheit unserer Bevölkerung, der Gäste, Künstler und Mitarbeiter steht immer im Mittelpunkt. Deshalb werden wir natürlich im Vorfeld die Situation prüfen und gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden, der Stadt und kompetenten Ansprechpartnern gegebenenfalls gebotene Maßnahmen ergreifen.“ Sollte ein Konzert abgesagt werden, gilt: Der Kunde bekommt den Kartenpreis zurückerstattet.

