„Das ist ein Knast“

Vor zwei Jahren wurde die JVA Eichstätt in ein Abschiebegefängnis umgewandelt. Seitdem beklagen Kritiker, dass Menschen dort zu Unrecht festgehalten werden. Am Samstag demonstrieren sie

Von Thomas Balbierer

An einem Laternenmast, direkt vor dem Eichstätter Abschiebegefängnis, hängt derzeit ein Wahlplakat mit dem Slogan: „Europa ist die Antwort“. Es ist ein zynischer Satz, wenn man an jene denkt, die mit genau dieser Hoffnung nach Deutschland kamen – ins Kernland der EU – und nun in Gefängniszellen auf ihre Abschiebung warten. Abgeschirmt von einem Europa, das tatsächlich für viele Menschen eine hoffnungsvolle Zukunft verspricht. Nur eben nicht für jene rund 80 Asylbewerber, die gerade in Eichstätt in Abschiebehaft sitzen.

2017 wurde die Justizvollzugsanstalt (JVA) geschlossen und in ein Abschiebegefängnis umgewandelt. Das Gebäude ist seitlich von Betonmauern und Stacheldraht umgeben. Die Fenster sind mit Gittern gesichert, an den Außenwänden hängen Scheinwerfer und Videokameras. „Das ist ein Knast“, sagt Wolfgang Bittlmayer. „Hier werden Menschen eingesperrt und behandelt wie Kriminelle.“ Bittlmayer ist Sprecher des Eichstätter „Aktionsbündnisses gegen Abschiebehaft“. Darin haben sich lokale Parteien wie die Grünen und die Linke, Hochschulgruppen und Einzelpersonen formiert, um gegen das System der Abschiebehaft zu protestieren. Bittlmayer beklagt, dass der Staat mit abgelehnten Asylbewerbern umgehe wie mit Straftätern. Es gebe kaum Freigang, Handyverbot und Anstaltskleidung: „Unschuldige werden wie Kriminelle behandelt.“ Am Samstag, 15 Uhr, ruft das Bündnis zu einer Demonstration auf. Ausgehend vom Franz-Xaver-Platz soll sich ein Protestmarsch durch die Innenstadt bewegen. Die Veranstalter haben 300 Teilnehmer angemeldet.

Bayern führte schon vor 100 Jahren, am 25. Mai 1919, eine frühe Form der Abschiebehaft ein, vor allem um „Juden aus Osteuropa zu internieren und außer Landes zu treiben“, wie der Bayerische Flüchtlingsrat in einer Pressemitteilung erklärt. Die Organisation, die sich intensiv für Flüchtlinge einsetzt, hat unter dem Titel „100 Jahre Abschiebehaft sind 100 Jahre zu viel!“ eine Kampagne gestartet, zu der auch die Demonstration in Eichstätt gehört. Zu den Forderungen der Aktivisten zählen „die Abschaffung der Abschiebehaft“ und der „Stopp des Geordneten-Rückkehr-Gesetzes“ von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Dessen Heimatstadt Ingolstadt war übrigens Vorreiter in Sachen Abschiebehaft: Im April 1920 entstand im Fort Prinz Karl das erste Ausländersammellager. Fast 100 Jahre später blickt die Öffentlichkeit nach Eichstätt. Dort kommt es im Abschiebegefängnis immer wieder zu Hungerstreiks oder Gewalt. Nach Angaben des bayerischen Justizministeriums sind derzeit 78 Menschen in Eichstätt inhaftiert, ein Großteil von ihnen stammt aus Nigeria und Afghanistan. Bittlmayers Bündnis kritisiert, dass der Staat Familien durch die Haft auseinanderreiße und sogar Schwangere einsperre. Das bestätigt auch Mathias Schmitt von Amnesty International. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich im Eichstätter Abschiebegefängnis besonders für Frauen ein. Schmitt berichtet, dass selbst Frauen im fünften und sechsten Schwangerschaftsmonat noch abgeschoben werden, zum Beispiel nach Italien, wo sie nach EU-Regeln ihr Asylverfahren durchlaufen müssen. Auch Alte und Kranke würden festgehalten. „Das hat nichts mehr mit Verhältnismäßigkeit zu tun“, bemängelt er. In Eichstätt gebe es zehn Plätze für Frauen. Diese seien „fast immer voll“, sagt Schmitt. Geregelt wird die Abschiebehaft durch das bundesweite Aufenthaltsgesetz. Es schreibt vor, wann Behörden einen Asylbewerber in „Vorbereitungshaft“ und „Sicherungshaft“ nehmen dürfen. Auf Anfrage erklärt das Justizministerium: „Abschiebungsgefangene sind nicht in Haft, weil sie Straftaten begangen haben. Es geht lediglich darum, die Abschiebung sicherzustellen.“ Zum Beispiel, wenn Fluchtgefahr besteht. Das Gesetz setzt dafür einen „begründeten Verdacht“ voraus, nach dem sich der Asylbewerber der „Abschiebung durch Flucht entziehen will“. Bayerische Gerichte, so beklagen Flüchtlingshelfer, interpretierten das Gesetz strenger als andere Bundesländer und sperrten Asylbewerber deshalb eher ein.

Auch das Anti-Folter-Komitee des Europarates kritisiert den Vollzug der Abschiebehaft in Eichstätt. In einem aktuellen Bericht heißt es, „die gefängnisartigen Unterbringungsbedingungen“ würden „nicht der Situation der Abschiebungsgefangenen“ entsprechen. Das Bundesinnenministerium widerspricht der Darstellung und schreibt in einer Stellungnahme: Das Abschiebegefängnis in Eichstätt „unterscheidet sich signifikant von Justizvollzugsanstalten“ und lobt die Räumlichkeiten. Es gebe etwa eine Freizeithalle und „vielfältige Freizeitgruppen“. Außerdem dürften die Inhaftierten 30 Minuten am Tag ins Ausland telefonieren – auf Kosten der Einrichtung. Mit kleinen Maßnahmen könnte man das Leben der Inhaftierten schon erträglicher machen, findet Pater Dieter Müller. Der Jesuit besucht das Eichstätter Gefängnis wöchentlich und berät vor allem Männer rechtlich. Er fragt sich, weshalb die Besuchszeit auf drei Stunden im Monat beschränkt sei oder weshalb es keinen Internetzugang gebe. Nicht einmal eine Pizza dürften die Asylbewerber bestellen. „Warum dürfen sie keine Handys nutzen?“, fragt der Geistliche. „Sie haben doch nichts verbrochen.“ Noch wichtiger ist aus Müllers Sicht jedoch eine juristische Beratung der Gefangenen. Diese würden ihre Haftanträge oder Asylbescheide oft gar nicht verstehen. Immer wieder sperre der Staat Menschen zu Unrecht ein, so Müller. Dann helfe eine Haftbeschwerde. Deshalb prüfen die Jesuiten die Fälle und zahlen sogar teilweise die Anwaltskosten. Auch das Eichstätter Aktionsbündnis sammelt Spenden, um Anwälte zu bezahlen. Denn anders als Straftäter haben Abschiebehäftlinge keinen Anspruch auf einen Pflichtverteidiger.

