Der Kultur-Sommer kann kommen

Das bietet der neue Spielplan des Altstadttheaters Ingolstadt

Endlich darf wieder gespielt werden! Doch in den Sommermonaten wird es unter dem denkmalgeschützten Holzdachstuhl im Ingolstädter Altstadttheater leider schnell zu warm und aktuell natürlich auch zu eng. Daher wurden wunderschöne Ausweichspielstätten gefunden, und so darf an gleich drei neuen Orten gespielt werden: Theatereigenproduktionen und -gastspiele in der Kulturhalle P3, ein Bayerisches Programm im Bauerngerätemuseum Hundszell und Gastspiele im Garten des Backyard Beauty.

So ist laut Mitteilung für jeden Geschmack etwas mit dabei: Seien es die neuen Termine der Eigenproduktion „Wir müssen was tun“, die aufgrund des Lockdowns im letzten Jahr kaum gespielt werden konnte, oder das spannende Theater-Gastspiel „Szenen einer Ehe“ in der Peisserstraße – der neu gegründeten Kulturhalle von Ludwig Hauser und Karin Derstroff. Im Bauerngerätemuseum Hundszell unter der Leitung von Dr. Max Böhm wird es in den nächsten beiden Monaten eine eigene Bayerische Bühne geben, und so darf man sich auf langersehnte Auftritte von Bumillo, André Hartmann und vielen anderen bayerischen Künstlerinnen und Künstlern freuen. Und im idyllischen Backyard Beauty des Taktraumfestival-Teams in der Hindemithstraße ist das Altstadttheater mit zwei ganz besonderen Angeboten zu Gast: ein Konzert der hinreißenden Münchener Band Coconami und das Theater-Experiment „Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen“ – diesmal mit Margret Gilgenreiner.

Aber auch „Leerelos“ bleibt weiterhin Teil des Altstadttheater-Programms: Als Nächstes folgt die Podcast-Premiere eines speziellen Audiowalks mit dem Titel „Sonderwege – ein Stadtspaziergang in zwölf Kapiteln“. Als Abschluss des Projektes werden am 19. und 20. Juni im Rahmen eines Performance-Festivals Häuser und Schaufenster der Innenstadt von vielen verschiedenen Künstlern zum Leben erweckt.

Die Angebote von „Leerelos“ sind kostenfrei. Karten für alle regulären Vorstellungen des Juni- und Juli-Spielplanes können über www.altstadttheater-ingolstadt.de/karten/ oder direkt unter kontakt@altstadttheater.de bestellt werden.

Karten und Reservierungen von entfallenen Terminen des letzten Jahres gelten ebenso für diese Vorstellungen. Es wird aber darum gebeten, sich unter kontakt@altstadttheater.de vorab zu melden, damit die Plätze gemäß den geltenden Bestimmungen neu verteilt werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater & www.instagram.com/altstadttheater. (nr)