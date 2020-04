Donaumoos-Volksfest fällt wegen Corona aus

Plus Die auf den September verschobene, 51. Auflage des beliebten Spektakels im Donaumoos wird heuer ersatzlos gestrichen.

Das Partyvolk trauert: Gestern hat die Gemeinde Karlshuld in Absprache mit dem Festzeltbetreiber, der Lanzl Gastronomie GmbH aus Ingolstadt, das Donaumoos-Volksfest wegen der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt. „Schweren Herzens“, sagt Bürgermeister Michael Lederer, sei auch der Ersatztermin September nicht zu halten. „Aber die Gesundheit geht vor. Es macht heuer einfach keinen Sinn.“

Letztes Jahr wurde in Karlshuld noch rauschend die 50. Jubiläumswiesn gefeiert, heuer fällt das kultige Fest damit komplett aus. Er könne sich nicht erinnern, dass das Donaumoos-Volksfest schon einmal ausgefallen sei, sagt der Rathauschef. Finanziell entstehe der Gemeinde mit der Absage kein großer Nachteil. „Für uns ist es aber eine tolle Imagesache.“

Donaumoos-Volksfest erst wieder Ende April 2021

Anders gestaltet sich die Absage für Michaela Kemper, Festwirtin der Lanzl GmbH. Traditionell macht das Donaumoos-Volksfest für das Unternehmen den Auftakt einer ganzen Reihe von Festen in der Region – von Pöttmes über Aichach, Neuburg, Schrobenhausen, Ingolstadt bis zum Barthelmarkt in Oberstimm. Doch heuer wird nirgends gefeiert. „Wir müssen von den Rücklagen leben, die Ausgaben laufen natürlich weiter“, sagt Michaela Kemper. „Unsere Festangestellten haben wir in Kurzarbeit geschickt.“ Trotz aller Einbußen hat sie Verständnis für den rigiden Kurs. „Es ist bitter, aber Wirtschaftlichkeit muss bei der Sicherheit der Menschen hinten anstehen.“ Die 51. Auflage des Donaumoos-Volksfestes soll, so Bürgermeister Michael Lederer, Ende April 2021 starten. (nel)