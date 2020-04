Erwacht das Leben in Neuburg wieder?

Am Mittwoch wird entschieden, inwieweit die Ausgangsbeschränkungern gelockert werden können. In Neuburg und dem Landkreis hofft man derweil.

Natürlich gibt es Ausreißer. Wie sich die Bürger in Neuburg und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in der ganz großen Mehrheit nicht erst während der zurückliegenden, ja schon vorsommerlichen Osterfeiertage verhalten haben, verdient allerdings großen Respekt. Ob ihr geleisteter Beitrag zum großen Ganzen mit ausschlaggebend ist, ob es in Bayern erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gibt?

Am Mittwoch werden die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten eine Entscheidung treffen. Durchaus vertretbar wäre es, wenn – neben dem Schulbetrieb in der Grundstufe – wie im Nachbarland Österreich Baumärkte, Gartencenter und kleine Geschäfte wieder geöffnet würden. Dann gerne auch mit Einschränkungen, etwa einer vorgegebenen Zahl an Kunden, wie es in Apotheken und Bäckereien bereits praktiziert wird. Auch das Tragen einer Schutzmaske wäre für jeden ein zumutbarer Beitrag für ein langsam wieder aufkeimendes Geschäftsleben. Tennis, Leichtathletik, Golf...: Auch für den Sport, der nicht zwingend Körperkontakt erfordert, wäre eine Erleichterung denkbar.

Ob dann auch Gaststätten wieder öffnen dürfen? Schön wäre es ohne Frage schon, wenn man sich mit gebührendem Abstand in der Wirtsstube oder bei sonnigem Wetter im Biergarten zuprosten könnte. Dass sie sich diszipliniert verhalten können, haben die Landkreis-Bürger ja bereits eindrucksvoll gezeigt.

