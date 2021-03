vor 36 Min.

Gemeinde setzt auf Ökostrom

Bestehender Vertrag wird gekündigt

Turnusmäßig steht in der Gemeinde Burgheim aktuell die Entscheidung über die künftige Stromversorgung an. Um Synergien und bessere Preise nutzen zu können, bündelt die Gemeinde die Strom- und Erdgasbestellung. In der Vergangenheit hatte die Firma Kubus die Ausschreibung für die Gemeinde übernommen. Eine weitere Firma hat nun ein Angebot abgegeben, weshalb der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschloss, den Vertrag mit Kubus fristgerecht zu kündigen. „Möglicherweise sparen wir uns so Kosten“, sagte Michael Böhm.

Das Gremium musste noch eine weitere Entscheidung treffen: Ökostrom, ja oder nein? Bei dieser Abstimmung herrschte weniger Einigkeit. Während die einen ein klares „Ja“ zur grünen Stromvariante signalisierten, waren andere skeptisch. So beispielsweise Franz Hofgärtner (SPD), der anmerkte: „Nicht überall da wo Ökostrom drauf steht, ist auch Ökostrom drin.“ Auch der finanzielle Aspekt spielte in der Diskussion eine Rolle. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht absehbar, wie teuer der Strom für die Gemeinde ab 2023 werden wird. Das wird die neue Ausschreibung ergeben. Mit drei Gegenstimmen entschied sich der Gemeinderat schließlich dafür, trotz der möglicherweise etwas höheren Kosten ab 2023 Ökostrom zu beziehen. (wiel)

