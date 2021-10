Ingolstadt

vor 50 Min.

ADAC Luftrettung: Wenn der Notarzt mit dem Flugtaxi kommt

Plus Seit 30 Jahren gibt es den ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 32 in Ingolstadt. Doch vielleicht kommen die Retter in Zukunft in einer bemannten Drohne.

Von Luzia Grasser

Es ist windig an diesem Donnerstag. Und irgendwo in der Region braucht ein Mensch dringend Hilfe. Gleich neben dem Ingolstädter Klinikum hebt der Rettungshubschrauber Christoph 32 des ADAC ab. Mit an Bord: Pilot, Notarzt und ein speziell ausgebildeter Rettungssanitäter, im Fachjargon TC Hems. Während sich die Rotoren draußen drehen, hört sich Kerstin Schreyer, bayerische Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, drinnen an, wie die Zukunft der Luftrettung aussehen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

