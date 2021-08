Nach Corona: Akutgeriatrische Tagesklinik in Ingolstadt öffnet wieder

Nach eineinhalb Jahren kann die akutgeriatrische Tagesklinik in Ingolstadt wieder öffnen. Corona hatte sie zu einer Pause gezwungen. Jetzt kümmern sich die Mitarbeiter wieder um kranke Menschen jenseits der 70.

Fast eineinhalb Jahre musste die akutgeriatrische Tagesklinik an der Münchner Straße in Ingolstadt wegen Corona schließen. Am 1. September kann die Einrichtung des Klinikums wieder öffnen und sich um Patientinnen und Patienten jenseits der 70 mit unterschiedlichen Krankheitsbildern kümmern.

Viele Patienten litten an Schmerzsyndromen, unklaren Gangstörungen oder orthopädischen und internistischen Erkrankungen, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. „Zur Behandlung dieser Krankheitsbilder stehen uns Fachärzte für Innere Medizin, Neurologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie Allgemeinmedizin zur Verfügung“, sagt Michael Ruth, Direktor der Klinik für Akutgeriatrie. Ziel sei es, dass die Patientinnen und Patienten trotz ihrer Erkrankungen weiterhin zu Hause wohnen bleiben können. „Dabei geht es nicht darum, sportliche Höchstleistung zu vollbringen, sondern die unterschiedlichen Herausforderungen des Alltags selbstständig zu meistern“, betont Katharina Walther, Leitende Oberärztin der Abteilung.

Die Patienten sind nur während des Tages in der Klinik in Ingolstadt

Die Besonderheit an der Tagesklinik: Die Patientinnen und Patienten sind während des Tages in der Klinik, abends und am Wochenende aber zu Hause. Im Durchschnitt dauere der Aufenthalt drei Wochen, heißt es vonseiten des Klinikums. Diagnostik und verschiedene Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, physikalischen Maßnahmen sowie Neuropsychologie – der Tagesablauf ist immer individuell abgestimmt. Denn gerade im Alter seien Mehr-facherkrankungen eher die Regel als die Ausnahme. Die Tagesklinik ist allerdings nicht geeignet für Patientinnen und Patienten, die an schweren psychiatrischen Erkrankungen oder Demenz leiden.

In der akutgeriatrischen Tagesklinik werden Medikamente passgenau eingestellt

Ein Schwerpunkt bei der Behandlung in der Klinik ist auch die Neueinstellung von Medikamenten für die Betroffenen unter ärztlicher Aufsicht. „Dadurch, dass wir die Patienten über mehrere Wochen sehen, können wir Medikamente passgenau einstellen und deren Wirksamkeit und Interaktion über einen längeren Zeitraum verfolgen“, betont Walther. Gleichzeitig bekommen die Patienten in der Klinik ein ärztlich unterstütztes Rehaprogramm und können dieses zu Hause fortführen.

Terminvereinbarungen sind ab sofort unter 0841-880 2570 oder per E-Mail an akutgeriatrie@klinikum-ingolstadt.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.klinikum-ingolstadt.de. (nr)