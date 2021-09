Landesgartenschau: Herbst-Zauber in der Gemüseküche kam gut an

Angebote des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege und der Gartenbauvereine aus Neuburg-Schrobenhausen zogen auf der Landesgartenschau in Ingolstadt Besucher an. Das machten auch Tänzer der ganz besonderen Art aus Neuburg.

Unter dem Motto „Herbst-Zauber in der Gemüseküche“ präsentierte sich der Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege und der Gartenbauvereine des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege in der letzten Ferienwoche am Stand der oberbayerischen Gartenbauvereine Nr. 76. Das Motto dort: „Zimmer frei – Gartenzimmer zum Entdecken und Erleben“.

Reichlich gedeckt war der Erntedanktisch. Foto: Pilz/Baues-Pommer

Wie die Kreisfachberaterinnen Katrin Pilz und Sabine Baues-Pommer schildern, zeigte als Auftakt im Süden des Lehrgartens ein besonderer Erntedanktisch die große Vielfalt der regionalen Gemüseernte. Im Norden am Pavillon war eine kreative bunte Ausstellung von „Suppen im Glas“, „Salaten im Glas“ und die Vorstellung der alten Tradition des Sauerkraut-Einmachens geboten. Dabei war insbesondere das vom Kreisverband herausgegebene Gemüsekochbuch bei den Besuchern sehr gefragt. Neben den Aktionen zur Gemüseküche konnten sich die Besucherinnen und Besucher in den Gartenzimmern des Lehrgartens mit Gartenwissen und hilfreichen Tipps für das eigene Gärtnern versorgen und sich von den Kreisfachberaterinnen beraten lassen.

Auch Suppen im Glas bot die Gemüseküche an. Foto: Pilz/Baues-Pommer

Für jüngere Gartenschaubesucher boten die Jugendbeauftragten der Gartenbauvereine des Landkreises abwechslungsreichen Spaß mit der Lehrgarten-Rallye und dem kreativen Gestalten von Kürbisgesichtern auf Mini-Kürbissen. Am letzten Ferienwochenende gab es zudem Schau-Vorführungen zum Veredeln von Obstgehölzen auf der Streuobstwiese und eine besondere Ausstellung mit alten Gartengeräten im Obergeschoss des Pavillons.

Musikalisch wurde die Veranstaltung am Samstag vom Bläserensemble der Stadtkapelle Neuburg umrahmt, während am Sonntag die Neuburger Moriskentänzer die Besucher mit Tanz und Schabernack unterhielten. (nr)