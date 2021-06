Tödlicher Stromschlag in Grasheim: 45-Jährige stirbt

Ein tragischer Vorfall hat sich Samstagmittag auf einem Grundstück in Grasheim ereignet. Beim Entladen von Humus schlägt Strom aus einer Leitung auf einen Lastwagen über - mit tödlichen Folgen.

Beim Entladen eines Lastwagens in Grasheim wurde am Samstag eine Person getötet. Eine weitere Person wurde erheblich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein Lastwagenfahrer gegen 12.15 Uhr Humus an einer Baustelle im Ortsteil Grasheim entladen und hierzu die Ladefläche gekippt. Der angehobene Sattelauflieger geriet dabei offenbar in unmittelbare Nähe einer Hochspannungsleitung, über die Strom durch das Fahrzeug geleitet wurde. Eine in der Nähe des Aufliegers stehende 45-jährige Frau erlitt dabei einen Stromschlag, der sie sofort tötete. Ein 49-jähriger Mann wurde ebenfalls getroffen und erlitt Verletzungen an Händen und Beinen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur genaueren Klärung der Unfallursache übernommen. (nr)