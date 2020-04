10:19 Uhr

Landratsamt sucht Pflegefachkräfte

121 Corona-Fälle gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Landrat Peter von der Grün startet einen Aufruf. Er sucht Pflegekräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf tätig sind.

Die Zahl der Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt weiter an. Zum Stand am Samstag um 15 Uhr meldet das Gesundheitsamt insgesamt 121 bestätigte Fälle. Davon wurden bereits 46 Personen wieder negativ getestet. Drei COVID-19-Patienten sind in dieser Woche verstorben, allerdings nicht an den Folgen der Corona-Infektion.

Auch wenn es derzeit nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie auswirken wird, trifft der Landkreis nach wie vor intensive Vorbereitungen, um für einen weiteren Anstieg der COVID-19-Patienten gut vorbereitet zu sein.

Intensive Vorbereitungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Um auch bei einem möglichen starken Anstieg der Patientenzahlen im Landkreis die Versorgung aufrechterhalten zu können, sind ausreichend Pflegekräfte von zentraler Bedeutung. Landrat Peter von der Grün bittet daher alle Pflegekräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf tätig sind, um ihre Unterstützung. Das Landratsamt sucht Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte sowie Medizinisch-technische Assistenten und Medizinische Fachangestellte, die aktuell nicht in diesem Beruf arbeiten und keiner Risikogruppe angehören. Sie werden bei Bedarf in der Pflege von Patienten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eingesetzt.

Wer die Bereitschaft mitbringt, für einige Stunden oder auch halbtags beziehungsweise in Vollzeit Hilfe zu leisten, meldet sich beim Personalamt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen per E-Mail unter bewerbung@lra-nd-sob.de oder telefonisch unter 08431/57 -230 oder -435 unter Angabe der Kontaktdaten und der Qualifikation beziehungsweise Erfahrungen. (nr)

Themen folgen