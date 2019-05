vor 20 Min.

Maschinenring: Oliver Rous wird Chef

Georg Thalhammer geht nach 32 Jahren

Der Gesamtvorstand hat am 29. Mai einstimmig Oliver Rous zum zukünftigen Geschäftsführer des Kuratoriums Bayerischer Maschinenringe (KBM) bestellt. Ab dem 1. Oktober übernimmt er die Nachfolge von Georg Thalhammer, der nach 32 Jahren in der Maschinenring-Organisation, davon 18 Jahre als Geschäftsführer, in den Vorruhestand geht.

Der 40-jährige Betriebswirt ist seit 2007 in Führungspositionen in der Maschinenring-Organisation tätig. Vielen bayerischen Maschinenringen ist Rous als Geschäftsführer der Maschinenring Personaldienste GmbH bekannt, diese Aufgabe wird er weiterhin ausüben. In den vergangenen zwölf Jahren hat er für die Maschinenring-Organisation in Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien das GmbH-Geschäft aufgebaut sowie in der österreichischen Organisation innovative Projekte verantwortet.

Der KBM-Landesvorsitzende Leonhard Ost freut sich, dass Rous für die Geschäftsführung des KBM gewonnen werden konnte. „Mit seiner großen Expertise und jahrelangen Erfahrung innerhalb der MR Organisation werden wir gemeinsam an der Weiterentwicklung des KBM und der Anpassung der bayerischen MR an die sich derzeit stark ändernden Anforderungen an die Landwirtschaft arbeiten.“

Mit über 100.000 Mitgliedern sind die 68 Bayerischen Maschinen- und Betriebshilfsringe die Selbsthilfeeinrichtung für überbetriebliche Zusammenarbeit, Betriebs- und Haushaltshilfe, Personalvermittlung und -gestellung in der Landwirtschaft. (nr)

