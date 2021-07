Neuburg

„Auwald statt Asphalt“: Bündnis macht mobil gegen zweite Donaubrücke in Neuburg

Ein Treffen im Englischen Garten in Neuburg. Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ macht mobil gegen die geplante zweite Donaubrücke. Regina Kneißl (am Mikrofon) moderierte die Veranstaltung, die dort stattfand, wo die Brücke die Donau überqueren soll.

Plus Gleich mehrere Organisatoren und Parteien machen unter dem Motto „Auwald statt Asphalt“ mobil gegen die geplante zweite Donaubrücke in Neuburg. Welche Argumente sie vorbringen.

Von Manfred Dittenhofer

Der Ort der Pressekonferenz war mit Bedacht gewählt. Am östlichen Ende des Englischen Gartens trafen sich Gegner der geplanten Donaubrücke in Neuburg. Unter dem Motto „Auwald statt Asphalt“ machen die Gegner dieses zweiten Brückenschlags in Neuburg mobil. Neben dem Landesbund für Vogelschutz, dem Bund Naturschutz und der Aktion „Fridays/ Parents for Future“ sagen auch die ÖDP und die Partei Bündnis 90/Die Grünen Neuburg „Nein“ zu den Planungen der zweiten Donaubrücke. Am Donnerstag erklärten sie auch, wieso eine Brücke an dieser Stelle nicht nur der Natur nachhaltig schadet, sondern auch verkehrstechnisch unsinnig ist.

