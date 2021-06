Braucht der Neuburger Stadtrat eine Kleiderordnung?

Plus Das Anti-AfD-Oberteil von SPD-Mitglied Bernd Schneider im Neuburger Stadtrat hat eine Diskussion ausgelöst. Das sagen die Fraktionsvorsitzenden zu einer Kleiderordnung.

Nach der jüngsten Stadtratssitzung, bei der SPD-Mitglied Bernd Schneider ein Shirt mit dem Aufdruck „FCK AFD“ trug, stellte Stadträtin Christina Wilhelm (AfD) die Frage in den Raum, ob es im Neuburger Gremium eine Kleiderordnung geben sollte. Die Meinungen dazu gehen auseinander.