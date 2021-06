Im Juni: Restliche Weihnachtsbeleuchtung in Neuburg verschwindet

Wegen der Corona-Beschränkungen hängt in Neuburg seit Monaten noch Weihnachtsbeleuchtung. Nun, Anfang Juni, ist es soweit: Die restliche Advents-Deko verschwindet.

Es ist Anfang Juni – und in Neuburg ist nun auch die restliche Weihnachtsbeleuchtung verschwunden. Was komisch klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war der Abbau der Adventslichter in den vergangenen Monaten nicht wie gewohnt möglich. Am Samstag nun bauten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr die restliche Beleuchtung ab.

Neuburg: Weihnachtsbeleuchtung wird im Juni abgebaut

Das ganze Jahr hängen lassen sei nicht möglich, da Kabel und Leuchtmittel jährlich überprüft werden müssen, so die Feuerwehr. Allzu lange dauert es nicht mehr, bis die stimmungsvolle Deko wieder zum Einsatz kommt. In gut sechs Monaten ist schon wieder Weihnachten. (ands)

