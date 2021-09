Neuburg

vor 3 Min.

In Neuburg entstehen 20 neue Sozialwohnungen - ohne Flächenverbrauch

In Neuburg entstehen 20 neue Sozialwohnungen - und das ganz ohne Flächenverbrauch.

Plus Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen baut in den kommenden drei Jahren 20 ganz besondere Sozialwohnungen in Neuburg.

Von Manfred Dittenhofer

Bauplätze sind rar und teuer. Zugleich wird momentan jede Versiegelung von Boden skeptisch betrachtet. Da sind Fantasie und Innovationsfreude gefragt. Und diese beweist gerade die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen