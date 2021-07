Jahresversammlung: Freie Wähler Neuburg blicken auf 21 Jahre zurück

Plus Das Jubiläum konnten die Freien Wähler Neuburg im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht feiern. Bei der Jahresversammlung blickten sie nun auf 21 Jahre zurück.

Endlich wieder zusammensitzen und neben den Hauptthemen auch Nebensächliches besprechen. Das tat am Donnerstagabend sichtlich auch den Freien Wählern Neuburg gut. Sie hielten eine lang ersehnte Jahresversammlung ab und wählten den neuen und doch altbekannten Vorstand.