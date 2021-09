Neuburg spricht: So werden Influencer von der Stadt Neuburg beeinflusst

Plus Die drei Influencer Ernestine Palmert, Erdem Hirsioglou und Johannes Meyerle sprachen am Mittwochabend über ihren Einfluss im Netz. Welche Rolle die Stadt für die drei Neuburger spielt.

Der Wecker klingelt. Noch halb im Schlaf sucht die Hand das Handy, um durch die neuesten Posts auf den gängigen sozialen Medien zu scrollen. Influencer, die schon früh morgens einen guten Start in den Tag wünschen oder über die Nacht ein lustiges Video hochgeladen haben, sind die ersten Eindrücke des Tages.