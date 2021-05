Neuburg

18:45 Uhr

Neuburger Parkbad: Rotstift bei den Sanierungsmaßnahmen

Das Neuburger Parkbad ist in die Jahre gekommen. Eigentlich gehört es generalsaniert, aber dafür fehlt das Geld. Deswegen werden jetzt in kleinen Schritten die gröbsten Mängel beseitigt.

Plus Heute wird die staatliche Verordnung zu Freibaderöffnung erwartet. Dann können die Stadtwerke Neuburg festlegen wann und unter welchen Bedingungen der Badespaß im Neuburger Brandlbad los gehen kann. Bei der Sanierung im Hallenbad wird allerdings gespart.

Von Gloria Geissler

Das Wetter lädt noch nicht so wirklich zum Sprung ins Becken ein, aber die Bayerische Staatsregierung hat am Dienstag den Weg dafür frei gemacht. Theoretisch. Praktisch sieht es in Neuburg noch etwas anders aus. Die Stadtwerke als Betreiber des Freibads wissen noch nicht so recht, wie, wann und mit welchen Einschränkungen sie öffnen dürfen. Die staatliche Verordnung dazu soll am heutigen Donnerstag eintrudeln. Mit Test, ohne Test, Besucherbeschränkungen, Öffnungstermin et cetera – das alles können die Stadtwerke dann erst festlegen.

