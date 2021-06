Bauschutt auf Wertstoffhöfen im Kreis: Warum es hier zu Konflikten kommt

Plus Im Ortsteil Peutenhausen betreibt Gachenbachs Bürgermeister einen zweiten Wertstoffhof. Eigentlich „illegal“, wie die Leiterin der Kreisbetriebe betont. Jetzt soll der Wertstoffhof aufgelöst werden.

Die neue Gebühren- und Mengenregelung auf den Wertstoffhöfen habe sich eingespielt, der Betrieb laufe reibungslos. Das versicherte Mathilde Hagl, Leiterin der Kreisbetriebe für Abfallwirtschaft, den Kreispolitikern im Werkausschuss.