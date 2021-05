Termin unsicher: Wann kann das Neuburger Brandlbad öffnen?

Theoretisch könnte das Neuburger Brandlbad bereits offen haben. Doch nach wie vor ist unklar, wann der Betrieb im Freibad starten kann.

Theoretisch können Freibäder in Bayern seit Freitag wieder öffnen. Doch wann das Neuburger Brandlbad Badegäste empfangen kann, ist nach wie vor unklar. Zuletzt war angedacht, dass Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am kommenden Freitag, 28. Mai, zum Anbaden ins Wasser steigt. Der öffentliche Badebetrieb sollte dann planmäßig am Samstag, 29. Mai, starten.

Freibad in Neuburg: Wann startet der Betrieb im Brandlbad?

„Das könnte auch noch klappen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Polifke. Doch aktuell steht der Zeitplan nicht mit Sicherheit fest. Die Stadtwerke haben laut Polifke ein Hygienekonzept für das Freibad erarbeitet und an das Gesundheitsamt geschickt. Von dort kam bis Freitagmittag jedoch keine Rückmeldung. „Vielleicht dauert die Prüfung noch länger“, sagt Polifke. Wann das Neuburger Brandlbad wieder öffnet, wird sich möglicherweise kommende Woche entscheiden. (ands)

