Töpfermarkt abgesagt: Was wird aus den Neuburger „Herrschaftszeiten“?

Die Neuburger „Herrschaftszeiten“ stehen vor einer ungewissen Zukunft. Nach dem Umzug der Mut-zum-Hut-Schau nach Ingolstadt hat die Veranstaltungsreihe in Neuburg einen Bestandteil verloren. Und auch die anderen Events der Reihe stehen heuer coronabedingt auf der Kippe. Mit dem Neuburger Töpfermarkt ist eines nun offiziell abgesagt.