Neuburg

17:49 Uhr

Zu Ehren von Kneipp: Neues Becken und neuer Wanderweg bei Neuburg

Das erneuerte Kneipp-Tretbecken am Finkenstein probierten am Montag OB Bernhard Gmehling, Bettina Häring und Axel Kalkowski – zu Ehren des 200. Geburtstag des „Wasserdoktors“.

Plus Neuburg erinnert an den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp mit einem neuen Tretbecken am Finkenstein und einem Wanderweg. Warum die Stadt in den 1920er Jahren selbst Kurbad werden wollte.

Von Winfried Rein

Der Wasserdoktor, Naturheilkundler und Pfarrer Sebastian Kneipp wäre am Montag 200 Jahre alt geworden. Seine ganzheitliche Gesundheitslehre sei aktueller denn je, urteilten die Minister Jens Spahn und Klaus Holetschek per Video. Bad Wörishofen feierte digital und Neuburg real: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling testete als Erster das sanierte Wassertretbecken am Finkenstein.

Themen folgen