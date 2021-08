Sommergaudi statt Barthelmarkt in Oberstimm

Der Barthelmarkt in Oberstimm muss wieder wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Als Ersatz gibt es die Sommergaudi. Und die dauert sogar länger.

Traditionell findet am letzten August-Wochenende in Oberstimm der Barthelmarkt statt. Doch wie schon im vergangenen Jahr, muss das Traditionsvolksfest wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr ausfallen. Da aber in Bayern kleine Volksfeste wieder erlaubt sind, findet von 20. bis 29. August auf dem Barthelmarkt-Gelände die „Sommergaudi in Oberstimm“ als Ersatzveranstaltung statt.

Die Sommergaudi in Oberstimm dauert zehn Tage

Zehn Tage lang stehen auf dem Platz Klassiker wie Calypso, ein Kettenflieger oder das Hupferl. Daneben gibt es auch Stände zum Schießen, Büchsenwerfen, Spickern und Krokodilangeln. Neben Imbissbuden und Süßwarenständen gibt es einen Franziskaner-Weißbiergarten und den Biergarten der Fischerhütt‘n mit Herrnbräu-Bier. Das Festgelände bietet Platz für 1500 Personen, eine Ampelsteuerung ist über die Seite der Gemeinde Manching und über die Seite www.feste-ingolstadt.de jederzeit einsehbar.

Registrierung in Oberstimm ist mittels der Luca-App möglich

Der Bereich am nördlichen Ende des Barthelmarkt-Geländes wird als Ein- und Ausgang verwendet. Hier können sich die Besucher mittels der Luca-App und eines QR-Codes registrieren. Für Besucher ohne Smartphone gibt es Anmeldekarten. Es gibt 300 kostenlose Parkplätze auf dem Barthelmarkt-Gelände und weitere 600 kostenlose Parkplätze auf der Wiese bei der Feuerwehr, teilen die Veranstalter mit. Die Sommergaudi hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 20 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr. (nr)