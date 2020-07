vor 50 Min.

Radfahrer bei Unfall in Neuburg tödlich verunglückt

Ein 81-Jähriger aus Neuburg kollidiert an der Monheimer Straße mit einem Lastwagen und stirbt.

Von Claudia Stegmann

Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall an der Monheimer Straße/Ecke Ingolstädter Straße ausrücken. Ein Radfahrer war dort mit einem Lastwagen kollidiert. Bei dem Sturz erlitt der 81-Jährige aus Neuburg so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Über den Unfallhergang konnte die Polizei vor Ort nur so viel sagen: Sowohl der Radfahrer als auch der Lkw-Fahrer waren gegen 15.30 Uhr auf der Ingolstädter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als der Lastwagenfahrer aus Bosnien nach rechts in Richtung Bittenbrunn abbog, kam es zu dem Zusammenstoß. Der Radfahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Radweg unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen offenbar auf dem Radstreifen weiter geradeaus fahren. Beide Verkehrsteilnehmer hatten Grün. Die Frage, wer letztlich in wen hineingefahren ist, konnte die Polizei allerdings kurz nach dem Unfall nicht beantworten.

Der Lastwagenfahrer aus Bosnien bog in Richtung Bittenbrunn ab, während der Radfahrer offenbar geradeaus fahren wollte. Beide hatten Grün. Bild: Claudia Stegmann

Unfall mit Radfahrer: Elisenbrücke wurde gesperrt

Wie Neuburgs Feuerwehrkommandant Markus Rieß sagte, lautete die Information der Rettungsleitstelle zunächst, dass der Radfahrer unter dem Lastwagen eingeklemmt wäre. Deshalb rückten die Rettungskräfte auch mit entsprechend starker Mannschaft aus. Mit heulenden Sirenen eilten Notarzt, Rettungswagen und mehrere Feuerwehrfahrzeuge zum Unfallort. Dort stellte sich dann aber heraus, dass bereits Ersthelfer den Mann unter dem Fahrzeug hervorgezogen hatten. Der Notarzt leitete sofort die Reanimation ein und versuchte eine halbe Stunde lang, den Mann zu retten – vergeblich. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Elisenbrücke und die Ingolstädter Straße wurden während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Unfall fiel in die Feierabendzeit und verursachte einen entsprechenden Stau in der Innenstadt. Autofahrer, die über die Elisenbrücke wollten, mussten über Bergheim ausweichen. Die Notfallseelsorge war vor Ort.

