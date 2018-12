vor 45 Min.

Rassegeflügel in seiner Vielfalt an einem Ort

Über 1100 Tiere von 90 Ausstellern werden bei der 44. Donaumoosschau in Untermaxfeld erwartet.

Bei Donaumoosschau in Untermaxfeld

Der Geflügelzuchtverein (GZV) Donaumoos führt kurz vor Jahresende seine Rassegeflügelschau, die 44. Donaumoosschau, durch. Die Schau wird zum Gedächtnis für den verstorbenen Ehrenvorsitzenden Karl Klink und die verstorbenen Mitglieder Emma Specht und Heinz Bauch abgehalten. Angeschlossen ist die Jubiläumsschau „55 Jahre Sonderverein der Bayerischen, Hana- und Niederbayernkröpfer“ mit „Gedächtnisschau Heinrich Brand senior“ und die Sonderschauen des „Sondervereins Strasser Bezirk 9 Donau-Lech“ und „Sonderverein Norwichkröpfer Gruppe Süd“. Die Veranstaltung in der Donaumooshalle Untermaxfeld wird am Samstag, 15. Dezember, um 14 Uhr von Schirmherrn Thomas Wagner, dem Bürgermeister der Gemeinde Brunnen, eröffnet.

Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Dabei liegt der Verein bestens im Zeitplan. Kommenden Donnerstag erfolgt die Einlieferung der Tiere. Die Bewertung durch die fachkundigen Preisrichter wird am Freitag vorgenommen. Als Bewertungskriterien zählen Form, Farbe, Zeichnung und Haltung aber auch Vitalität der einzelnen Rassevertreter. Dabei wird von jedem Preisrichter für die besten Tiere ein Donaumoosband vergeben. Besonders begehrt ist der „Große Donaumoospreis“, der heuer auf die acht besten Kropftauben eines Züchters verliehen wird. Zusätzlich vergeben die Sondervereine weitere Ehrenbänder.

Bei der Schau präsentieren zehn Jungzüchter und 81 Senioren Ziergeflügel, Puten, Gänse und Enten, Hühner und Zwerghühner und viele verschiedenen Taubenrassen in den Käfigen. Besuchern wird die Möglichkeit geboten, die Rassevielfalt des heimischen Geflügels aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen.

Geöffnet ist die Schau am Samstag, 15. Dezember, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, von 8 bis 15 Uhr. Am Samstagabend um 19.30 Uhr findet im Ausstellungslokal ein Züchterabend mit der Vergabe der Vereinsmeister statt. Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. (nr)

Themen Folgen