In Rohrbach explodiert ein Haus: War es Unglück oder Absicht?

In Rohrbach an der Ilm explodiert ein Haus. Bis in den Abend hinein ist nicht klar, ob die Hausbewohner verschüttet wurden. Besteht ein Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall?

Es gab einen Riesen-Knall, einen richtigen Schepperer, gefolgt von einer Druckwelle, die er unter seinen Füßen spürte. So beschreibt Erwin Schmeller gegenüber News5 die Explosion des Wohnhauses, das am Donnerstag in seiner Nachbarschaft in die Luft flog. Warum, das weiß bislang noch niemand. Über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanitätsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk eilen in den Hopfenweg in Rohrbach, einem Wohngebiet in der 6000 Einwohner großen Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen. Stundenlang dauern die Löscharbeiten, ehe Rettungshunde in den Trümmern nach möglichen Verschütteten suchen können. Die beiden Hausbewohner werden vermisst. Im Laufe des Nachmittags macht sich schließlich die Vermutung breit, dass es sich nicht nur um ein Unglück, sondern um eine Tragödie handeln könnte.

Es ist etwa 12.30 Uhr, als das Doppelhaus in die Luft fliegt. Eine Hälfte steht lichterloh in Flammen, die andere ist teilweise eingestürzt. In den umliegenden Gärten verteilen sich Glassplitter und Dachziegel. Es brennt, der Rauch ist kilometerweit zu sehen. Mit zwei Drehleitern versucht die Feuerwehr, den Brand zu löschen. Rund um den Hopfenweg wird die Gasversorgung gekappt. Die Bewohner der umliegenden Häuser werden evakuiert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt nimmt ihre Ermittlungen auf.

Durch die Explosion wird auch das Nachbarhaus massiv beschädigt

Durch die Detonation wurde auch das Nachbarhaus schwer beschädigt, es ist einsturzgefährdet. Deren Bewohner, ein älteres Ehepaar, werden zum Glück nur leicht verletzt und müssen zum Rettungsdienst lediglich ambulant versorgt.

In dem völlig zerstörten Haus vermisst die Polizei zwei der fünf dort gemeldeten Menschen. Drei waren zum Zeitpunkt der Explosion am Donnerstagmittag nicht zu Hause. Über den Verbleib der beiden anderen ist nichts bekannt. Waren sie zum Zeitpunkt des Unglücks daheim? Niemand weiß es. Möglicherweise liegen sie verschüttet in den Trümmern. Doch eine Suche nach ihnen ist zunächst nicht möglich: Die Löscharbeiten dauern über Stunden, ehe das eingestürzte Haus Stück für Stück abgetragen und für Rettungskräfte und Spürhunde freigegeben werden kann.

Doch Feuer und Rauch erschweren die Suche nach den Vermissten, die am späten Nachmittag beginnen kann. „Der Brandort ist noch sehr heiß“, sagt eine Polizeisprecherin. Deshalb sei er teilweise nicht begehbar. Ein Bagger räumt Schutt beiseite, damit die Einsatzkräfte mit den zwölf Suchhunden den Unglücksort durchkämmen konnten.

Für den Einsatz werden Hundestaffeln aus dem ganzen südbayerischen Raum zusammengezogen, weil ein Spürhund maximal zwei mal 20 Minuten eingesetzt werden kann – „danach ist er ausgelaugt“, wie Roland Hainzinger vom Rettungsdienst gegenüber News5 erklärt. Ein Rettungshubschrauber steht für den Fall bereit, dass eine Person lebend geborgen werden kann.

Tödlicher Unfall auf der B300: VW Bus fährt frontal in Lastwagen

Während sich in Rohrbach die Rettungskräfte noch einen Überblick über die anfangs unübersichtliche Lage verschaffen, knallt es an anderer Stelle erneut. Es ist kurz vor 13 Uhr – und damit eine knappe halbe Stunde nach der Explosion in Rohrbach –, als auf der B300 zwischen Schrobenhausen und Peutenhausen ein VW Bus frontal in einen Lastwagen fährt. Der VW Bus fängt Feuer und brennt komplett aus, die Person darin stirbt im Wagen. Der Lkw-Fahrer wird mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Augsburg geflogen. Bis in die frühen Abendstunden hinein muss die Bundesstraße komplett gesperrt werden.

Zu der Herkunft der Unfallbeteiligten gibt die Polizei Schrobenhausen keine Auskunft – aus gutem Grund: Es sickert die Vermutung durch, dass es sich bei dem VW-Fahrer oder der Fahrerin um einen der beiden vermissten Hausbesitzer handeln könnte. Bestätigen will und kann das die Polizei zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht. Die getötete Person verbrannte im Auto und kann deshalb bislang nicht identifiziert werden. „Wir prüfen einen Zusammenhang mit dem Unfall“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.