Rohrenfels

09:34 Uhr

39-Jähriger fährt in Rohrenfels gegen eine Straßenlaterne

Gleich zwei Mal an demselben Tag sind Straßenlaternen in der Region angefahren worden.

In Rohrenfels ist ein 39 Jahre alter Mann am späten Mittwochabend gegen eine Straßenlaterne gefahren - auch Unachtsamkeit. Ähnliches passierte in Münchsmünster.

Ein 39-jähriger Fahrer ist am Mittwoch gegen 21.45 Uhr eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit gegen eine Straßenlaterne auf der Hauptstraße gefahren. Dabei blieb er glücklicherweise unverletzt, schreibt die Polizei in einem Bericht. Auch in Münchsmünster fuhr ein Mann eine Laterne an Die Fahrzeugfront wurde stark beschädigt, ebenso die Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei beim Fahrer allerdings Alkoholgeruch und fand mehrere Bierflaschen im Auto. Der Fahrer selbst erklärte dies damit, dass er erst nach dem Unfall Alkohol getrunken habe. Dennoch erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An demselben Tag hat ein 20-Jähriger in Münchsmünster eine Straßenlaterne beschädigt. Der Mann aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen teilte das der Polizeiinspektion Geisenfeld aber erst zwei Stunden später telefonisch mit. An der Unfallstelle konnten die Streifenpolizisten Bruchstücke eines Scheinwerfers sehen. Als sie sich das Auto danach ansahen, war der Scheinwerfer bereits ausgewechselt worden. Zudem war der 20-Jährige leicht alkoholisiert. Auch er gab an, erst nach dem Unfall Bier getrunken zu haben. Der Schaden an der Laterne wird auf rund 1000 Euro geschätzt, am Wagen des Verursachers entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. (nr) Lesen Sie dazu auch: Unfall auf der St2035 bei Neuburg: Auto einer Seniorin schleudert meterweit

Perfide Betrugsmasche in lokalen Banken

Festnahme nach Einbruch in Ingolstädter Kindergarten

Themen folgen