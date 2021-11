Erste Interessenten für den Wohnpark am Wagenhofener Kunsthof

Plus Die günstigen Modulhäuser in Wagenhofen können nun geplant werden, nachdem der Bebauungsplan geändert werden darf. Das freie Grundstück wird demnächst meistbietend verkauft.

Der Kunsthofverein darf sich berechtigte Hoffnung machen, dass seine Schulden bald getilgt sein werden. Noch im Laufe des Dezember soll der Verkauf eines Grundstücks auf dem Areal des Kunsthofs in Wagenhofen notariell beglaubigt werden. Mit dem Erlös könnte ein Großteil der Schulden, wenn nicht sogar die komplette Summe, zurückgezahlt werden.