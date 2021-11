Geschubst, getreten, geschlagen: Gruppe attackiert zwei Männer in Rohrenfels

Zwei Männer sind am späten Sonntagabend in Rohrenfels von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

In Rohrenfels sind am Sonntagabend gegen 22 Uhr zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich einer Veranstaltung in der Egerlandstraße. Ein junger Mann kam hinzu und zettelte einen Streit an. Nach kurzer Zeit ging er erneut mit vier weiteren jungen Männern auf die Geschädigten zu, heißt es weiter. Dabei schlug einer der Gruppe einem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn zu Boden.

Männer treten in Rohrenfels gegen Oberkörper eines Geschädigten

Anschließend sollen alle Männer gegen den Oberkörper des am Boden liegenden Mannes eingetreten haben. Als der Begleiter des Geschädigten diesem zur Hilfe kam, schlug die Gruppe auch ihn ins Gesicht und zu Boden, teilt die Polizei weiter mit. Alle fünf Tatverdächtigen sollen nun auch auf seinen Oberkörper eingetreten haben.

Vor Eintreffen der Beamten flüchteten die zum Teil namentlich nicht bekannten Personen. Beide Geschädigten wurden nach bisherigen Kenntnissen leicht verletzt. Alle Beteiligten waren zwischen 17 und 19 Jahren alt. Die Polizei Neuburg ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 zu melden. (nr)