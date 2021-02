vor 3 Min.

Rückschlag für Netto-Umzug in Burgheim

Bodendenkmäler blockieren Neubau

Der Netto-Markt in Burgheim will umziehen und sich gleichzeitig vergrößern. Dementsprechend hatte der Gemeinderat Burgheim bei seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan auf dem Tisch. Als Träger öffentlicher Belange hatte sich unter anderem das Landesamt für Denkmalpflege zu dem Plan geäußert, den neuen Markt auf der Fläche neben dem Sportplatz im Westen der Gemeinde umzusiedeln.

Da es sich bei der Fläche um Bodendenkmal handelt, stimmte der Denkmalschutz der aktuellen Fassung der Pläne nicht zu. Der Boden und die Denkmäler müssten im jetzigen Zustand erhalten bleiben. Bürgermeister Michael Böhm war der Frust über diese Einwände am Mittwochabend anzuhören. „Das kann das Aus für diese Planungen bedeuten“, sagte er. „Mal wieder wird eine Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde ausgebremst.“ Nun möchte er sich mit den Verantwortlichen der Denkmalschutzbehörde zu einem Gespräch treffen, um mögliche Alternativen zu besprechen. (wiel)

