06.09.2019

Sänger und Musiker gesucht

Vokal- und Instrumentalgruppe der evangelischen Kirche sucht Mitglieder. Erste Probe am 10. September

Ab diesem Herbst möchte die Gemeinde Christuskirche eine Vokal-Instrumentalgruppe gründen, die die Gottesdienste musikalisch unterstützt. Das Repertoire umfasst neue geistliche Lieder und Popularmusik.

Die erste Probe findet am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche (Theresienstraße 187 1/2) statt.

„Wenn Du gerne singst und die Gemeinschaft im Chor erleben möchtest, komm und singe mit uns“, sagt Kantorin Edyta Müller. „Der Chor der Christuskirche ’Joyful Noise’ wartet auf Dich.“ Gesungen werden Gospel- und Spiritualmusik sowie neue klassische geistliche Chormusik und moderne Lieder. Zweimal im Jahr singt der Chor im Konzert und begleitet regelmäßig musikalisch die Gottesdienste in der Christuskirche in Neuburg. Geplant ist schon das Herbstkonzert am 16. November um 19 Uhr mit dem Saxophonisten Alexander Grossnick und dem Gospelchor „Good News“ aus Ingolstadt. „Jeder ist sehr herzlich eingeladen“, sagt Müller.

Die Proben finden an jedem Donnerstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche statt. Die erste Probe nach den Ferien findet am Donnerstag, 12. September, statt.

Die Kantorin der Christuskirche sucht außerdem Orgelschüler. Das Ziel der Ausbildung ist die Unterstützung und Begleitung von Gottesdiensten in der evangelischen Kirche in Bayern. „Wenn du Notenlesen und das Spiel auf Tasteninstrumenten im Grundniveau beherrscht und möchtest Literaturorgelspiel sowie liturgisches Orgelspiel erlernen, um in der Zukunft in der Kirche die Gottesdienste musikalisch zu begleiten, wende dich an mich“, sagt Müller. (nr)

