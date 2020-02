So will Michael Lederer Karlshuld in die Zukunft bringen

Plus Michael Lederer möchte ein Gremium ins Leben rufen, in dem visionär gedacht werden darf. Es ist nicht der einzige Ausschuss, den der Freie Wähler im Sinn hat.

Michael Lederer steckt voller Ideen. Die musste sich der 46-jährige Kaufmann aus Karlshuld, der für die Freien Wähler als Bürgermeisterkandidat antritt, allerdings nicht aus den Fingern saugen. Im Gegenteil: Wer wie er in Karlshuld sein Leben lang lebe und mit offenen Augen durch die Gemeinde laufe, dem würden die Ideen quasi vor die Füße fallen. Sollte er am 15. März von den Karlshuldern als Nachfolger von Urgestein Karl Seitle gewählt werden, dann möchte er davon so viele wie möglich umsetzen – vorausgesetzt, sie passen zu Karlshuld und den Karlshuldern.

Eine dieser Ideen wird in erster Instanz den künftigen Gemeinderat betreffen. Schon jetzt gibt es dort Ausschüsse wie den Bau-, Finanz- oder Sozialausschuss. Michael Lederer schwebt aber ein weiteres Gremium vor: ein Zukunftsausschuss. Die Gemeinderäte in diesem Arbeitskreis sollen „visionär denken“, sagt Lederer. Hier gehe es um die Zukunft Karlshulds, um Themen von morgen. Und weil solche richtungsweisenden Fragen nicht ausschließlich hinter verschlossenen Türen besprochen werden dürfen, sollen auch die Bürger eingebunden werden.

Michael Lederer will Jugendliche und Senioren mit ins Boot holen

Kontakt zu den jeweiligen Zielgruppen sollen nach der Vorstellung von Lederer auch die Jugend- und Seniorenreferenten des Gemeinderats halten. Beide Interessensvertreter sollen einen Jugend- bzw. Seniorenrat ins Leben rufen, bestehend aus Jugendlichen bzw. älteren Bürgern aus Karlshuld, mit denen sie sich regelmäßig treffen und Anregungen und Ideen austauschen. „So bekommen wir viel stärker mit, was die Leute bewegt und wo es einen Handlungsbedarf gibt“, erklärt Lederer sein Vorhaben.

Während die Gemeinde Karlshuld in den vergangenen 15 Jahren viel Geld in Kinderbetreuungsplätze gesteckt hat, ist es aufgrund des demografischen Wandels nun an der Zeit, auch an die Senioren zu denken. „Das ist ein großes Thema, dem wir uns stellen müssen“, sagt Lederer. Ihm schwebt eine Art Seniorenanlage vor, in der es sowohl eine Tagespflegeeinrichtung als auch Wohnungen für ältere, rüstige Mitbürger gibt, die aus ihren großen, pflegeaufwendigen Häusern in ein kleines, überschaubares Heim umziehen möchten. Das könnten entweder klassische Zwei- oder Dreizimmerwohnungen sein, aber auch Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen. „Da gibt es unterschiedliche Modelle, die wir umsetzen könnten. Da würden wir uns aber nach den Wünschen der Karlshulder richten.“ Sowohl für die Tagespflegeeinrichtung als auch für den Bau des Gebäudes gibt es bereits Interessenten, die mit der Gemeinde in Kontakt stehen. Und auch mit dem Eigentümer eines passenden Grundstücks sei man schon im Gespräch.

Das Feuerwehrhaus in Karlshuld ist für Michael Lederer wichtig

Um auch jungen Familien in Karlshuld eine Perspektive zu bieten, will Michael Lederer an den günstigen Baulandpreisen in Karlshuld festhalten. Während private Grundstücke im Schnitt für um die 400 Euro pro Quadratmeter gehandelt werden, möchte Lederer bei Gemeindegrundstücken unter 200 Euro bleiben. Außerdem sollen auch Bauplätze für Reihenhäuser berücksichtigt werden, die weniger kostenintensiv sind.

Ganz oben auf der Agenda von Michael Lederer steht aber ein anderes Thema: das neue Feuerwehrhaus in Karlshuld. Seit vielen Jahren werden die Feuerwehrler diesbezüglich vertröstet, zwischenzeitlich kippte die Stimmung deshalb auch zwischen der Gemeinde und der Feuerwehr. „Doch das Vertrauen ist wieder aufgebaut. Wir haben uns über die Größe des Neubaus verständigt“, sagt Lederer. Jetzt gelte es, an dem Projekt, das am alten Sportplatz verwirklicht werden soll, auch konsequent dranzubleiben. Sollte er Bürgermeister werden, würde dieser Akt ganz oben auf seinem Schreibtisch liegen.

