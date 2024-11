Nach Unfall mit Tanklaster: A9 muss mehrere Stunden gesperrt bleiben

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr hat es auf der Autobahn A9 auf Höhe des Rastplatzes Baarer Weiher einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn in Richtung München muss vermutlich mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, ist der Fahrer eines Tanklasters nach rechts von der Straße abgekommen und frontal in eine Schallschutzmauer gefahren. An der Unfallstelle ist ein Hubschrauber gelandet, weshalb die A9 kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste.

Die Autobahn A9 Richtung München muss mehrere Stunden gesperrt werden

In Fahrtrichtung München wird an der Ausfahrt Manching eine Ausleitung aufgebaut, da die A9 in Richtung München voraussichtlich mehrere Stunden lang gesperrt bleibt. Aktuell versucht die Feuerwehr, das Leck am Tanklastzug zu versiegeln. Im Anschluss wird das restliche Benzin abgepumpt werden müssen, ehe mit der Bergung des Tanklastzuges begonnen werden kann. (AZ)