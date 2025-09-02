Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

A9 Richtung München: Drei Verletzte bei Auffahrunfall und Streckensperrung bei Reichertshofen

Reichertshofen

A9 Reichertshofen: Streckensperrung wegen Auffahrunfall–drei Personen verletzt

Am Montag werden drei Personen bei einem Auffahrunfall auf der A9 in Richtung München verletzt. Die Strecke wird wegen des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    A9 Reichertshofen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall und Streckensperrung
    A9 Reichertshofen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall und Streckensperrung Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Montag ist es gegen 14 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, wurden hierbei drei Personen leicht verletzt und eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

    A9 Reichertshofen: Streckensperrung für 30 Minuten – Betriebsstoffe auf der Autobahn

    Im Zuge der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für ungefähr 30 Minuten gesperrt werden. Die FFW Manching war zur Unterstützung, zur Absicherung der Unfallstelle und zum Einfangen ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden