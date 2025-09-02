A9 Reichertshofen: Streckensperrung wegen Auffahrunfall–drei Personen verletzt

Am Montag ist es gegen 14 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt berichtet, wurden hierbei drei Personen leicht verletzt und eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

A9 Reichertshofen: Streckensperrung für 30 Minuten – Betriebsstoffe auf der Autobahn

Im Zuge der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für ungefähr 30 Minuten gesperrt werden. Die FFW Manching war zur Unterstützung, zur Absicherung der Unfallstelle und zum Einfangen ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. (AZ)