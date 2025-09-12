Stau im Berufsverkehr: Hier dauert es 15 Minuten länger Richtung München

Wer auf der Autobahn A9 in Richtung München unterwegs ist, braucht am Freitagmorgen viel Geduld: Zwischen Denkendorf und Köschinger Forst staut sich der Verkehr von Norden kommend auf mehr als vier Kilometern. Bis zu 15 Minuten länger dauert die Fahrtzeit im Berufsverkehr. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der betroffenen Strecke beträgt nur 15 Stundenkilometer.

Stau und Sperrungen auf der A9: Verkehr in Richtung München beeinträchtigt

Grund für die Behinderungen ist eine Sperrung für den Schwerlastverkehr auf Höhe der Raststätte Köschinger Forst. Weil eine Fahrbahn erneuert wird, müssen alle Fahrzeuge mit mehr als drei Metern Breite den nächsten Rast- oder Parkplatz anfahren und können die A9 auf einer Länge von 0,6 Kilometern nicht wie gewohnt an der Stelle passieren. Das führt auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer zu Behinderungen.

Dabei sind Autofahrer, die die A9 bei Ingolstadt häufiger nutzen, bereits seit Jahren leidgeprüft: Wegen Sanierungsarbeiten in beiden Richtungen ist die Autobahn zuletzt immer wieder teilweise gesperrt. Die Richtungsfahrbahnen verengen sich, was insbesondere im Berufsverkehr zu Stau und stockendem Verkehr führt. Auch Ausfahrten mussten wochenlang gesperrt bleiben, wie im Sommer die Ausfahrt Lenting.