Unfall beim Abbiegen: Zwei Autofahrer werden verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr war ein 74-jähriger Autofahrer von Irgertsheim kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe Dünzlau wollte er laut Polizei nach links auf die Kreisstraße IN 2 abbiegen.

Bei einem Unfall bei Dünzlau sind zwei Autos zusammengestoßen

Dabei übersah er allerdings das entgegenkommende Auto eines 19-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, sowohl der 74-Jährige als auch der 19-Jährige kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro, zudem wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. (AZ)