Mit E-Bike und Solaranhänger auf Abenteuer-Tour durch Osteuropa

Vom Pferd auf den Drahtesel umgestiegen ist Richard Waltrapp. Knapp 6800 Kilometer hat der 66-jährige Abenteurer mit seinem E-Bike und selbstgebautem Solaranhänger seit 14. Juni zurückgelegt - vom heimatlichen Aufkirchen im Landkreis Fürstenfeldbruck an die Ostseeküste über Riga bis hinauf nach Tallinn und Narwa an der russischen Grenze und zurück über Vilnius über Bialystok in die Waldkarpaten nach Wolosate an der ukrainischen Grenze. Auf seiner Heimreise besuchte er die Little Canada Ranch in Klingsmoos. Nicht, um sein derzeitiges Gefährt dort angemessen einzustallen, sondern schlicht aus alter Verbundenheit, denn bei früheren Touren fand Waltrapp mit seinem Pferd Marengo bei Familie Diehl eine geeignete Unterkunft.

Andrea Hammerl