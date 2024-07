Letzte Sause am Stadttheater Ingolstadt: 13 wilde Jahre mit Intendant Knut Weber

Das nennt man ein treues Publikum: summa summarum fünf Stunden lang gaben Ingolstadts Theaterbegeisterte geradezu unermüdlich ihrer Dankbarkeit, ihrer leisen Trauer, vor allem aber ihrer Begeisterung Ausdruck bei der Verabschiedung des Intendanten am Ingolstädter Stadttheater auf der Freilichtbühne im Turm Baur.

Abschied nach 13 Jahren: Knut Weber verlässt Ingolstädter Stadttheater

„Wir müssen da jetzt durch“, eröffnete Knut Weber diese, seine „letzte Sause“, ahnend, dass es ein emotional herausfordernder Abend werden würde. Und so war es dann auch: nicht enden wollende Elogen und Rückblicke auf „13 wilde Jahre“, die der Rheinländer in Ingolstadt gewirkt hat, Ansprachen prominenter Gäste wie Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf, der ehemalige Kulturreferent Gabriel Engert und die Vorsitzende der Theaterfreunde Renate Preßlein-Lehle, aufgelockert durch Tobi Hofmann und die Theaterband und musikalisch gekrönt von einem Quartett des Georgischen Kammerorchesters unter der Leitung von Ariel Zuckermann.

Im zweiten Teil des Abends gab dann das Ensemble auf seine Weise mit meist musikalischen Ausschnitten früherer Produktionen einen Rückblick auf die Ära Weber - beeindruckender Leistungsnachweis und ergreifende Liebesbezeigung in einem. Ein heiter-melancholisches Potpourri, das vielen unvergesslichen Momenten aus 13 Spielzeiten einen weiteren hinzugefügt hat.

Abschied von Intendant Knut Weber: Lob für sein Durchhaltevermögen

Einigkeit herrschte bei allen, die an diesem Abend das Wort ergriffen, dass es Webers allzeit wertschätzende Art, sein Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten - etwa während der Corona-Jahre oder in den Auseinandersetzungen um die Sanierung des Theaters und die Errichtung einer Ersatzspielstätte -, vor allem aber seine kreative Arbeit mit künstlerisch und gesellschaftspolitisch relevanten Spielplänen am Puls der Zeit gewesen sei, die das Theater Ingolstadt zum „Herz der Stadt“ gemacht hätten.

Zu Beginn des Abends hatte Ensemblemitglied Olivia Wendt den mit 3.000 Euro dotierten Theater-Publikumspreis des Rotary-Clubs Ingolstadt-Kreuztor entgegengenommen. Seit 20 Jahren stiftet der Wohltätigkeitsclub in jeder Spielzeit den mit 3.000 Euro dotierten Preis. Wer ihn erhält, entscheiden die Zuschauer.