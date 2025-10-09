Icon Menü
Eltern-Taxi blockiert Feuerwehrzufahrt – Mutter gerät in Adelschlag in Streit

Adelschlag

Eltern-Taxi: Mutter legt sich mit Schulangestelltem an

In Adelschlag hielt eine Mutter, weil sie ihre Kinder aussteigen lassen wollte, in der Feuerwehrzufahrt einer Schule. Als sie aufgefordert wurde, umzuparken, kam es zu Streit.
    In Adelschlag kam es zu Streit zwischen einer Mutter und dem Angestellten einer Schule.
    In Adelschlag kam es zu Streit zwischen einer Mutter und dem Angestellten einer Schule. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Am Mittwochmorgen kam es in der Schulstraße in Adelschlag gegen 7.50 Uhr zu einem Streit zwischen einer Mutter und einem Angestellten der dortigen Schule. Grund hierfür war, dass die 40-Jährige mit ihrem Auto in der Feuerwehranfahrtszone der Schule stehen blieb, um ihre beiden Kinder dort aussteigen zu lassen, berichtet die Polizei. Auf die Aufforderung des 53-Jährigen, das Fahrzeug umzuparken, wurde die Mutter zunehmend lauter und es kam schließlich zu Beleidigungen zwischen den Parteien. 

