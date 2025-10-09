Eltern-Taxi: Mutter legt sich mit Schulangestelltem an

Am Mittwochmorgen kam es in der Schulstraße in Adelschlag gegen 7.50 Uhr zu einem Streit zwischen einer Mutter und einem Angestellten der dortigen Schule. Grund hierfür war, dass die 40-Jährige mit ihrem Auto in der Feuerwehranfahrtszone der Schule stehen blieb, um ihre beiden Kinder dort aussteigen zu lassen, berichtet die Polizei. Auf die Aufforderung des 53-Jährigen, das Fahrzeug umzuparken, wurde die Mutter zunehmend lauter und es kam schließlich zu Beleidigungen zwischen den Parteien.

