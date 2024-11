Unfall: Streufahrzeug kollidiert mit Auto

Am Mittwoch gegen 5 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streufahrzeug und einem Auto. Der 43-jährige Unimog-Fahrer befand sich auf der B 13 in Fahrtrichtung Ingolstadt. Bei der Abzweigung Adelschlag wollte dieser nach links in Richtung Pietenfeld abbiegen. Zur selben Zeit befand sich eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der linken Fahrspur neben dem Unimog. Dadurch kam es während des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin wurde dabei nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro. Die B 13 war kurzzeitig komplett gesperrt. Die Feuerwehr Pietenfeld unterstützte vor Ort. Für die Bergung des Streufahrzeugs war eine Umleitung eingerichtet. Es kam jedoch zu keinen weiteren größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)

