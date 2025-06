Offenbar kein guter Ort zum Radfahren: Neuburg landet in Umfrage ganz hinten

Neuburg ist offenbar kein guter Ort zum Fahrradfahren. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für das Jahr 2024. In diesem erhält die Stadt für die Fahrradfreundlichkeit nur die Note 4,6 – mangelhaft also. Von bundesweit 429 Orten mit vergleichbarer Größe landet Neuburg damit auf dem 423. Platz. Bayernweit schneidet sogar nur ein einziger Ort in ähnlicher Größe schlechter ab. Damit hat sich die ADFC-Bewertung für die Stadt seit 2020 kontinuierlich verschlechtert, von der Note 3,9 über 4,3 (2022) und nun 4,6.

