Der Orden der Elisabethinerinnen laden am Samstag, 7. Dezember, in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr zu ihrem Adventsbasar. Bei dem kleinen Adventsbasar im Kloster St. Elisabeth, Bahnhofsstraße 104, bieten die Ordensfrauen selbstverzierte Kerzen und handgefertigte Sterne aus Elefantenpapier an. Weiter bieten Frauen, Kinder und Jugendliche ihr „Selbsthergestelltes“ zum Verkauf an. Eine Möglichkeit Ruhe zu finden und zu verweilen gibt es auch mit heiteren aber auch besinnlichen Texten und Gedanken zur Adventszeit , welche musikalisch umrahmt wird. Selbstgebackene Plätzchen, Lebkuchen, Kaffee und Glühwein gibt es auch. (AZ)