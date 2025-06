Weiterfeiern nach dem Schloßfest: Afterparty ab 23 Uhr

Wenn in der Oberen Altstadt am späten Abend die Schänken und Stände schließen und die letzten Trommler von der Bühne treten, ist das 27. Neuburger Schloßfest für den jeweiligen Tag offiziell vorbei. Doch für viele beginnt der Abend dann erst richtig. Wo also hingehen, wenn die historischen Klänge verklungen sind? In der Innenstadt geht das Fest in die Verlängerung. Viele Bars und Kneipen haben sich auf das Schloßfest eingestellt und bieten verlängerte Öffnungszeiten, DJ-Programme oder eigene Mottopartys an. Die bekanntesten Adressen fassen wir hier zusammen.

1. Schloßfest Wochenende

Freitag, 27. Juni: 18 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 28. Juni: 14 Uhr bis 24 Uhr

Sonntag, 29. Juni: 11 Uhr – 23 Uhr

2. Schloßfest Wochende

Freitag, 4. Juli: 17 Uhr bis 23 Uhr

Samstag, 5. Juli: 14 Uhr bis 0:30 Uhr

Sonntag, 6. Juli: 12 Uhr bis 23 Uhr

Afterpartys in der Neuburger Innenstadt: Wo nach dem Schloßfest noch die Party steigt

Spätestens ab Mitternacht, wenn im Altstadtbereich die letzten Lichter erloschen sind, zieht es viele Besucherinnen und Besucher weiter in Richtung Innenstadt. Dort dürfen Gastronomen, sofern vorher beantragt, laut Stadt bis 1.30 Uhr im Außenbereich ausschenken, ab 2 Uhr muss spätestens ins Innere verlegt werden. Die folgende Liste hilft bei der Orientierung durch das Nachtleben an den Schloßfest-Wochenenden.

Bootshaus – Elektronische Beats am Donauufer

Wer auf elektronische Musik steht, kommt im Bootshaus voll auf seine Kosten. Mit satten elf DJs an vier Nächten ist hier der Rave vorprogrammiert. Ab 23 Uhr wird aus dem gemütlichen Biergarten am Wasser ein Dancefloor unter Sternenhimmel – der Eintritt ist frei.

Das Bootshaus Neuburg ist eigentlich bekannt für seine Afterpartys nach dem Neuburger Donauschwimmen. Doch auch zum Schloßfest 2025 gibt es Partys an beiden Wochenenden.

Freitag, 27. Juni: Melodic House & Techno

Samstag, 28. Juni: Visionäre Sounds

Freitag, 4. Juli: Tech House & Melodic Techno

Samstag, 5. Juli: House · Techno · Groove

Musica Spectaculum: Mittelalterlicher Rave trifft Moderne im Partyraum des Überlauf e.V.

Ein Geheimtipp für alle, die es ein wenig verrückt mögen: Der Überlauf e.V. macht seinen Partyraum ausnahmsweise auch während des Schloßfestes für eine Nacht zur Bühne – DJ Stefan Lindenthal ist der Veranstalter. Das mittelalterlich inspirierte Line-up mit Stefan Lindenthal, Elternhouse und Yelb bringt tanzbare Beats in ein charmant-verrücktes Ambiente. Im Vorverkauf gibt es ein Freigetränk obendrauf. Gefeiert wird am ersten Schloßfest-Samstag, 28. Juni, ab 23.30 Uhr – Einlass ab 18 Jahren.

Der Überlauf am Neuburger Donauufer wird am 28. Juni zur Party-Location.

Die Drogerie: Gewölbe und Biergartenbetrieb

Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr Uhr öffnet ist die Drogerie in der Luitpoldstraße. Bei guter Witterung auch mit Biergartenbetrieb bis 2 Uhr nachts – danach geht die Schloßfest-Afterparty drinnen im Gewölbe bis tief in die Nacht weiter.

Die Drogerie ist eine der Kneipen, die sich für einen nächtlichen Besuch nach Ende des Schloßfests anbieten.

Déjà Vu – Schloss Beatz bis tief in die Nacht: Vier Afterpartys mit DJs aus der Region

Aus der ehemaligen Flybar wurde das Déjà Vu geboren – doch das Schloßfest-Konzept bleibt: Außenbar schon ab dem frühen Abend, später geht’s weiter mit Clubfeeling und der Partyreihe „Schloss Beatz“. Die Location nahe der Innenstadt ist ideal für den fließenden Übergang vom historischen Flair zum modernen Nachtleben. Am ersten Freitag ist zudem die Außenbar ab 16.30 Uhr geöffnet – zur Feier des Einzugs. Die Afterpartys öffnen dann ab 23 Uhr ihre Türen.

Die ehemalige Neuburger Cocktailbar Fly am Huba-Eck öffnet unter neuem Namen: Deja-vu. Hier wird Techno nach dem Schloßfest gespielt.

Freitag, 27. Juni: Schloss Beatz – Part 1 | 808Rin b2b Yungstunna [aus Ingolstadt]

Samstag, 28. Juni: Schloss Beatz – Part 2 | DJ Double A [aus München]

Freitag, 4. Juli: Schloss Beatz – Part 3 | DJ Birdzz [aus Neuburg]

Samstag, 5. Juli: Schloss Beatz – Part 4 | DJ D-Tronic [aus Augsburg]

Elisenlounge – Lounge-Vibes mit Stil und DJ-Set

Eleganz trifft Beats: Die Elisenlounge bietet ein eher stylisches Ambiente. Unmittelbar unterhalb des Nadelöhrs gelegen startet die Elisenlounge freitags und samstags ab 22.30 Uhr mit der Afterparty. DJ Freak’EM sorgt immer samstags für die musikalische Würze. Die Betreiber freuen sich auf eine „richtig ordentliche Stimmung“.

Fischerstecher-Bar – Mit DJ Zechkalation durch vier Nächte

Zum zweiten Mal beim Neuburger Schloßfest: Stefan Zech und Florian Karmann waren 2023 die neuen Pächter der Fischerstecher-Bar. Heuer freuen sie sich auf ihr zweites Schloßfest in der Bar.

Am Donaukai, in unmittelbarer Nähe zur Donaubühne, lädt die Fischerstecher-Bar an beiden Wochenenden jeweils Freitag und Samstag ab 22 Uhr zur Party nach dem Schloßfest ein. DJ Zechkalation heizt das Geschehen auf allen vier Afterpartys an. Zudem gibt es Specials für Cuba Libre und alle Shots.

Freitag, 27. Juni: 22 Uhr

Samstag, 28. Juni: 22 Uhr

Freitag, 4. Juli: 22 Uhr

Samstag, 5. Juli: 22 Uhr

HUBA – Spätabendlicher Treffpunkt direkt an der Donau: Die Schloßfest Nachtschänke

Ein ruhiger Platz, direkt am Donauufer. In romantischer Atmosphäre öffnet hier an beiden Freitagen und Samstagen ab 23 Uhr die „letzte Schänke vor dem Heimweg – oder der erste Stop für eine lange Nacht“. Bei Musik und kühlen Getränken trifft man sich unter freiem Himmel.

Mary’s Café Lounge – Ruhiger Ausklang am Abend des Schloßfest-Feuerwerks

Vom Frühstückscafé zur Schloßfest-Bar – aber nur an einem Abend geöffnet: Am zweiten Schloßfest-Samstag von 19 bis 0 Uhr. Hier gibt es Biergartenbetrieb am Bürgermeister-Hocheder-Platz mit einem eher entspannten Ausklang. Mary’s Café Lounge bietet voraussichtlich eine ruhigere Alternative zur großen Party. Perfekt, um den Schloßfestabend sanft ausklingen zu lassen.

Tanzcafé Hertlein – Kult, Klassiker und eine „Nacht der Arbeiter“

Ein Dauerbrenner an der Donau mit Kultstatus: Das Hertlein ist das, was man eine Institution nennt – nicht nur, weil es an beiden Wochenenden des Schloßfestes geöffnet hat, sondern auch, weil es als einzige Location am letzten Sonntag noch einmal richtig aufdreht. Während andernorts schon zusammengeräumt wird, startet hier die „Nacht der Arbeiter“. Das Format entstand 2023 eher spontan – „weil viele, die beim Schloßfest arbeiten, wie Sicherheitsleute, Sanitäter oder Standbetreiber, am Samstag selbst kaum in Feierstimmung kommen“, wie einer der Betreiber sagt. „Also wollten wir ihnen am Sonntagabend eine eigene Bühne geben.“

Das Tanzcafé Hertlein ist einer der Klassiker für Afterpartys an den Schloßfest-Wochenenden. 2025 hat das Kult-Café sogar an fünf Nächten geöffnet.

Die Resonanz war enorm – der Laden voll, die Stimmung euphorisch. 2025 ist die Nacht deshalb fest im Programm verankert. Offiziell beginnt sie am Schloßfest-Sonntag um 21 Uhr. Der Eintritt bleibt frei, das Publikum ist gemischt – viele kommen direkt nach dem letzten Einsatz, andere sehen es als würdigen Abschluss eines langen Festwochenendes.

Schon an den Freitagen und Samstagen ist im Hertlein einiges geboten. Bei schönem Wetter ist der Biergarten ab 16 Uhr geöffnet. Ab 22 Uhr wird’s dann feierlich voll im altmodischen, aber charmanten Ambiente. Der Musikmix reicht von Disco bis Schlager, das Publikum tanzt, singt mit und applaudiert. Wer es bodenständig, herzlich und unprätentiös mag, findet hier seinen Platz.

Zum Schloßfest-Einzug – Biergarten ab 16 Uhr geöffnet (nur bei gutem Wetter)

Freitag, 27. Juni: After Schloßfest Party ab 22 Uhr

Samstag, 28. Juni: After Schloßfest Party ab 22 Uhr

Freitag, 4. Juli: After Schloßfest Party ab 22 Uhr

Samstag, 5. Juli: After Schloßfest Party ab 22 Uhr

Sonntag, 6. Juli: After Schloßfest Party „Nacht der Arbeiter“ ab 21 Uhr

Die Bar – Stilvoll feiern an den Toren der Altstadt

„Die Bar“ ist an der Hölle 11 gelegen, also am Übergang zwischen Altstadt und Innenstadt – hier werden wohl auch heuer wieder viele Schloßfest-Besucher einlaufen. Unter dem Motto „Schloßfest Beats“ wird getanzt und gefeiert. An beiden Wochenenden jeweils Freitag und Samstag ab 20 Uhr geöffnet, gefeiert wird bis 5 Uhr morgens.

„Die Bar" eröffnete vergangenes Schloßfest direkt am Neuburger Nadelöhr. Hier kommen an Schloßfest-Abenden besonders viele Besucher vorbei.