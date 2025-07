Landwirtschaftsminister Alois Rainer in Bergheim: „Wir können uns auch zu Tode regulieren“

Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn ein Bundeslandwirtschaftsminister den Jubiläumsfeiern eines Schützenvereins einen Besuch abstattet. Aber der Draht von Reinhard Brandl zu Alois Rainer (beide CSU) ist ein kurzer. Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger hatte Brandl darum gebeten – dieser wiederum den frisch gebackenen Minister. „Und wenn der parlamentarische Geschäftsführer einen Wunsch hat, sollte man dem entsprechen“, sagte Rainer bei den Feierlichkeiten zu 100 Jahre Donauperle Bergheim in der Dorfhalle am Sonntagvormittag. Die Halle selbst war während des Frühschoppens mit circa 100 Leuten nicht einmal halb voll – für den Abend war Regen angesagt und die Landwirte mussten das Schönwetterfenster nutzen. „Dafür habe ich vollstes Verständnis“, versicherte Rainer.

Reinhard Brandl bescheinigte Alois Rainer eine hohe Glaubwürdigkeit

Neben Festdamen und Produktköniginnen – inklusive der frisch gekürten Kartoffelkönigin Elena Heckl – waren auch die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt (CSU) und die Bezirksrätin Martina Keßler (CSU) beim Frühschoppen. CSU-Landratskandidat Thomas Mack bedankte sich in seinem Grußwort bei Rainer – es sei nicht selbstverständlich, dass sich ein Minister vor Ort selbst ein Bild macht. Immer wieder betonten er und Gensberger, Rainer sei „einer von uns“ – Mack ist Schreinermeister, Rainer Metzgermeister. Auch Brandl bescheinigte Rainer eine hohe Glaubwürdigkeit, „er weiß, was Arbeit bedeutet“.

Vor allem der Bürokratieabbau ist dem Landwirtschaftsminister Alois Rainer wichtig

Der gebürtige Straubinger Landwirtschaftsminister kam in seiner in breitem Dialekt gehaltenen Rede immer wieder auf die scheinbar für ihn wichtigste Aufgabe zurück: den Bürokratieabbau. „Wir müssen den jungen Menschen wieder die Lust geben, in der Landwirtschaft zu arbeiten“, so der 60-Jährige, „wir können uns da auch zu Tode regulieren“. Er verwies unter anderem auf die abgeschaffte Verordnung zur Stoffstrombilanz. Auch bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln „müssen wir schneller werden“. Beim Thema Nutztierhaltung sprach er sich dafür aus, dass Standards nach dem Neubau eines Stalls 20 Jahre halten: „Die Landwirte brauchen Planungssicherheit.“ Zudem soll es ab 1. Januar 2026 wieder die alte Agrardieselvergütung geben. Der Bürokratieabbau ist auch Gensberger ein Anliegen, weshalb er mit einigen Bürgermeisterkollegen Rainer noch um ein Fachgespräch bat. „Wir haben so viele Regelungen speziell zum Naturschutz, das viele Geld geht aber meist nur ins Papier und kommt bei der Natur gar nicht an“, so der Bergheimer Bürgermeister.

Icon Vergrößern Alois Rainer sprach in seiner Rede in Bergheim vor allem über ein Thema: den für ihn wichtigen Bürokratieabbau. Foto: Michael Kienastl Icon Schließen Schließen Alois Rainer sprach in seiner Rede in Bergheim vor allem über ein Thema: den für ihn wichtigen Bürokratieabbau. Foto: Michael Kienastl

Auch der Wolf war Thema. „Wir brauchen da ein Monitoring. Der Wolf muss in manchen Bereichen reduziert und Weiden besser geschützt werden“, sagte Rainer. Erst im Januar 2023 wurde in Irgertsheim ein Schaf durch einen Wolf gerissen. Als Schlusswort betonte Rainer, der auch Minister für Heimat ist, wie wichtig ihm der gesellschaftliche Zusammenhalt sei. „Wir müssen an die Stärke unserer Region glauben. Wenn wir ständig an uns die Axt anlegen, werden wir nichts schaffen.“ Am Nachmittag klang das dreitägige Jubiläumfest mit einem großen Familiennachmittag aus.